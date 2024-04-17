В Челябинске состоялась первая репетиция Парада Победы

На первой тренировке из трех побывал наш фотокорреспондент

Войска Челябинского гарнизона показали свою выправку и прошли торжественным маршем по площади Революции. За первой тренировкой из трех наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марат Муллыев.

В День 79-летия Великой Победы – 9 Мая – на площадь Революции в Челябинске выйдут военнослужащие и курсанты всех родов войск, бойцы МЧС и кинологи, пройдет военная техника.

Кстати, четвероногие бойцы также приняли участие в репетиции. И отлично исполняли не только команды «сидеть» и «рядом», но и команду «вольно».

Напомним, вторая репетиция парада состоится 24 апреля, третья запланирована на 7 мая — она будет генеральной, на этот день запланировано ограничение движения транспорта.