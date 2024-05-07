Войска Челябинского гарнизона прошли торжественным маршем по площади Революции вместе с военной техникой. За генеральной репетицией парада Победы наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк.

20240507154636__DA_6025.jpg

20240507154815__DA_6031.jpg

20240507154330__DA_6020.jpg

В репетиции парада приняли участие военнослужащие, курсанты, всех родов войск, бойцы МЧС и кинологи, сотрудники правоохранительных органов, студенты вузов и колледжей, учащиеся школ и многие другие.

20240507163612__DA_6216.jpg

20240507161331__DA_6097.jpg

20240507164406__DA_6304.jpg

«В этом году торжественное построение на площади Революции будет проходить в традиционном для нас формате. В парадном строю 1886 человек, это 15 коробок, где есть сводный оркестр, рота почетного караула и линейные, которые организуют парад. Второй год подряд наши колонны украсят девушки из Челябинского юридического колледжа. Также у нас будет рота в форме времен Великой Отечественной войны», — рассказала министр общественной безопасности региона Светлана Костина.20240507161155__DA_6092.jpg

20240507170201__DA_6569.jpg

20240507174618__DA_7005.jpg

Во время репетиции челябинцы могли увидеть знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152.
20240507174216__DA_6940.jpg

20240507174236__DA_6951.jpg

20240507174502__DA_6988.jpg

«Эпилог торжественного построения в этом году тоже будет. Хорошая традиция, которая есть только в Челябинске. Он завершает парад и длится он примерно 10 минут. В этом году более 500 артистов принимают участие: ансамбль танца „Урал“, танцевальные студии и воспитанники детской школы по мотоспорту города Челябинска. На трибунах мы ожидаем не менее 90 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей. В этом году также присутствуют и участники специальной военной операции», — отметил Заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев.20240507173854__DA_6873.jpg

20240507170034__DA_6543.jpg

20240507173321__DA_6688.jpg

«День Победы, не тот праздник, когда можно экспериментировать с творческими формами. Это праздник традиционный, мы будем поздравлять челябинцев, наших ветеранов и гостей города ярко и торжественно. В этом году мы проводим параллель. Победили тогда, победим сейчас. У нас много молодых людей, принимающих участие искренне, от всей души и транслирующих эту мысль», — говорит режиссер Диана Малышева.20240507175451__DA_7139.jpg

20240507175139__DA_7108.jpg

20240507165437__DA_6435.jpg

Напомним, что ранее стала известна афиша 9 Мая в Челябинске. В парках ко Дню Победы приготовили праздничную программу с духовым оркестром, театральными актерами и полевой кухней, также на главной сцене праздника выступит Григорий Лепс.

20240507163124__DA_6178.jpg

20240507164728__DA_6387.jpg

20240507175342__DA_7126.jpg

20240507175923__DA_7192.jpg