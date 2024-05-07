«Эпилог торжественного построения в этом году тоже будет. Хорошая традиция, которая есть только в Челябинске. Он завершает парад и длится он примерно 10 минут. В этом году более 500 артистов принимают участие: ансамбль танца „Урал“, танцевальные студии и воспитанники детской школы по мотоспорту города Челябинска. На трибунах мы ожидаем не менее 90 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей. В этом году также присутствуют и участники специальной военной операции», — отметил Заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев.
«День Победы, не тот праздник, когда можно экспериментировать с творческими формами. Это праздник традиционный, мы будем поздравлять челябинцев, наших ветеранов и гостей города ярко и торжественно. В этом году мы проводим параллель. Победили тогда, победим сейчас. У нас много молодых людей, принимающих участие искренне, от всей души и транслирующих эту мысль», — говорит режиссер Диана Малышева.
Напомним, что ранее стала известна афиша 9 Мая в Челябинске. В парках ко Дню Победы приготовили праздничную программу с духовым оркестром, театральными актерами и полевой кухней, также на главной сцене праздника выступит Григорий Лепс.