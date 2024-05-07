В Челябинске состоялась генеральная репетиция парада Победы

Фоторепортаж с площади Революции

«В этом году торжественное построение на площади Революции будет проходить в традиционном для нас формате. В парадном строю 1886 человек, это 15 коробок, где есть сводный оркестр, рота почетного караула и линейные, которые организуют парад. Второй год подряд наши колонны украсят девушки из Челябинского юридического колледжа. Также у нас будет рота в форме времен Великой Отечественной войны»,

— рассказала министр общественной безопасности региона Светлана Костина.

«Эпилог торжественного построения в этом году тоже будет. Хорошая традиция, которая есть только в Челябинске. Он завершает парад и длится он примерно 10 минут. В этом году более 500 артистов принимают участие: ансамбль танца „Урал“, танцевальные студии и воспитанники детской школы по мотоспорту города Челябинска. На трибунах мы ожидаем не менее 90 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей. В этом году также присутствуют и участники специальной военной операции»,

— отметил Заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев.

Войска Челябинского гарнизона прошли торжественным маршем по площади Революции вместе с военной техникой. За генеральной репетицией парада Победы наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк.В репетиции парада приняли участие военнослужащие, курсанты, всех родов войск, бойцы МЧС и кинологи, сотрудники правоохранительных органов, студенты вузов и колледжей, учащиеся школ и многие другие.Во время репетиции челябинцы могли увидеть знаменитые танки Т-34, ИС-3 и САУ-152.

«День Победы, не тот праздник, когда можно экспериментировать с творческими формами. Это праздник традиционный, мы будем поздравлять челябинцев, наших ветеранов и гостей города ярко и торжественно. В этом году мы проводим параллель. Победили тогда, победим сейчас. У нас много молодых людей, принимающих участие искренне, от всей души и транслирующих эту мысль», — говорит режиссер Диана Малышева.

Напомним, что ранее стала известна афиша 9 Мая в Челябинске. В парках ко Дню Победы приготовили праздничную программу с духовым оркестром, театральными актерами и полевой кухней, также на главной сцене праздника выступит Григорий Лепс.