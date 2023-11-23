В Челябинске сантехники со всей страны борются за звание чемпиона

В Кубке России участвуют 10 команд

В Челябинске 23 ноября встретились 10 команд профессиональных сантехников, чтобы побороться в чемпионате России за звание самого лучшего мастера. Призовой фонд соревнований — 1 млн рублей. Наши корреспонденты следили за ходом чемпионата.





Мероприятие проходит на нескольких площадках — в конгресс-холле отеля «Малахит» и в Южно-Уральском государственном техническом колледже. Участников встречали заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль и главный организатор чемпионата, председатель совета благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков.





Почетные гости вспоминали, как зарождался чемпионат: из районных соревнований профессионального мастерства в Челябинске он стал не просто состязательным конкурсом, а проектом, в том числе и благотворительным.





Это отметил Сергей Ермаков, ведь участники чемпионата в течение всего года готовились к финалу. За это время они помогли десяткам семей улучшить бытовые условия, меняли системы водоснабжения и отведения, ремонтировали и обновляли. Совершенно бесплатно.





Сергей Шаль вспомнил, что он сантехник по образованию, поэтому коллегам пожелал интересного дня и новых профессиональных побед.

В борьбе за звание лучшего сантехника России встретились команды профессиональных сантехников из Воронежской, Нижегородской, Московской, Ленинградской и Челябинской областей, Москвы, Ставропольского края, Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края. Они не только соревнуются в теории, но и в практике. Под контролем строгого жюри команды сегодня собирали на скорость и качество макеты котельных.





Сегодня же студенты колледжей Уральского федерального округа встретились на соревнованиях «Я на старте!». Это тоже часть чемпионата. Им предложили задание на коммуникацию, под взглядом членов жюри студенты разыгрывали ситуации, когда клиентами стали беременная женщина, бабушка, дедушка и студенты. Роли жильцов исполняют профессиональные психологи, они же оценивают культуру поведения участников, их умение выслушивать и понимать проблему и устанавливать контакт.





Главный трофей чемпионата — золотой кубок, на котором будут выгравированы имена лучших сантехников страны, и 500 тысяч рублей. За второе место команда награждается призом в размере 300 тысяч рублей, за третье место — в размере 200 тысяч рублей. Итоги озвучат сегодня на торжественной церемонии, на которую пригласили звездного гостя — певицу Ирину Салтыкову.