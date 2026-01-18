В Челябинске с вечера 18 января люди окунаются в крещенские купели

Они поделились ощущениями сразу после погружения

С вечера 18 января в Челябинске начались традиционные крещенские купания. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в нескольких местах, где оборудованы купели. Всего в городе их пять — на Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первое.





Мэр Алексей Лошкин проверил готовность всех точек перед открытием.

«На каждой точке развернуты теплые палатки, чтобы переодеться и согреться после купания. Подходы к воде, где особенно скользко, выложены соломой. А сами спуски оборудованы деревянными лестницами», — сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Он также обратился к горожанам с призывом подходить к купаниям осознанно и помнить, что это народная, а не обязательная церковная традиция.

На всех локациях дежурят спасатели, медики и полиция. В темное время суток территории освещаются прожекторами.





На Смолино за первый час работы в купели окунулись около 45 человек. Здесь у храма «Утоли моя печали» иордань освятили — единственную в Челябинске.





Участники описывают свои ощущения как восторг и невероятную легкость.

После проруби дымящийся на морозе мужчина говорит, что чувствует себя прекрасно, испытывает восторг и всем желает быть здоровыми.





«После купели испытываю чувство радости, всего самого хорошего», — поделился один из челябинцев.

На подходе к купели челябинцы осторожны и собираются с духом (и это понятно). После — облегченно улыбаются, у них получилось.





«Есть такая поговорка «Закаляйся, если хочешь быть здоров», — вспоминает один из смельчаков.

Парень помладше пришел с друзьями, они решили поддержать «такое мероприятие». Он второй раз побывал в ледяной купели.





К 20:30 на шершневском пляже у Сосновки окунулись около 100 человек. Об этом рассказали сотрудники МЧС. Многие приходят целыми семьями. Кристина Шарова рассказала, что купается уже давно, с 12 лет.





Девушка поделилась, что в детстве увидела, как окунается папа. И тоже загорелась.

«С 12 лет я без подготовки спокойно зашла в прорубь. Внутри легкость, невероятные ощущения. Особенно, когда заходишь в купель, тебя сковывает, но как только ты выходишь, тебе очень легко, аж дышать легко», — говорит Кристина.

Опытные участники советуют погружаться трезвым, с добрыми помыслами и, по возможности, предварительной закалкой.

«Готовиться надо обязательно. И плюс еще всегда это делать с чистым намерением», — уверена Алена Сидорова.

Напомним, Крещение Господне — один из главных православных праздников, отмечаемый 19 января. Его суть — воспоминание о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Это событие символизирует начало общественного служения Христа, освящение воды как средства очищения и установление таинства крещения для верующих. В сочельник, 18 января, христиане держат пост. В эти дни в храмах освящают воду, которая считается святой, исцеляющей.





Купание в проруби — это тоже традиция, но народная. Она не является обязательным церковным ритуалом.





Купели в Челябинской области будут работать и в сам праздник, 19 января.