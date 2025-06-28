В Челябинске с размахом отметили День молодежи

В центре южноуральской столицы прошел масштабный «Молфест»

Сегодня, 28 июня, в Челябинске с размахом отметили День молодежи фестивалем «Молфест». Гости мероприятия принимали участие в самых разных активностях, задавали свои вопросы известному дизайнеру Артемию Лебедеву и узнали много нового и интересного. Завершился фестиваль праздничным концертом «Энергия будущего», передает ИА «Первое областное».

Творческая концепция фестиваля — «Знай, люби, гордись, приумножай». Она объединила четыре важных аспекта: знание истории страны и гордость за достижения предков, уважение к традициям и сохранение памяти, любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность, а также переход к активной созидательной активности для приумножения достижений страны.

«Через насыщенную программу фестиваля каждый гость мог убедиться: современная молодежь России — это поколение с чувством ответственности за судьбу страны»,— рассказали организаторы.

По концепции фестиваля было организовано четыре пространства. В пространстве «Знай», например, проходили интересные лекции, игры, квизы.





На площадке пространства «Люби» проходили всевозможные спортивные соревнования, а также фестиваль граффити. Кроме того, работали шатры благотворительных фондов и волонтерских движений.





На площадке пространства «Гордись» прошло множество встреч на темы безопасности и здоровья. Кроме того, гости могли принять участие в мастер-классах по управлению беспилотниками и изготовлению мандал. А еще можно было поговорить со спасателями и врачами.





В пространстве «Приумножай» прошли интересные экскурсии, викторины и многое другое.

Открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он пожелал ребятам развиваться и делать все, чтобы Южный Урал становился все лучше. После глава региона ознакомился с площадками.





Самым ожидаемым стало выступление дизайнера Артемия Лебедева — его встретили громкими аплодисментами. Он рассказал южноуральцам, как отличить хороший дизайн от плохого, а также ответил на вопросы гостей.





Завершился фестиваль выступлением молодежных коллективов и группы Cream Soda.

Предварительно, «Молфест» посетили свыше пяти тысяч человек.