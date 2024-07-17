В Челябинске с начала года разрешили срубить почти 1000 деревьев

О вопросах сноса зеленых насаждений — в нашем материале

После любой непогоды соцсети наполняются снимками обломанных веток и даже выкорчеванных ветром деревьев. Некоторые деревья остаются несломленными, однако опасно наклоняются над тротуарами и дорогами, угрожая здоровью граждан и целостности припаркованных машин. О том, кто и в какие сроки должен ликвидировать такую угрозу, нам рассказали в Управлении экологии и природопользования Челябинска. Фоторепортаж.





Просто прийти и срубить дерево, потому что оно мешает, раздражает или угрожает (нужное подчеркнуть), в Челябинске нельзя.





Все зеленые насаждения в городе — на учете и под контролем. И это безусловное благо. Однако есть ситуации, когда сноса не избежать. И тогда нужно разрешение от управления экологии.





По словам начальника отдела управления зеленым фондом Тимура Темирова, ответственность за зеленые насаждения несет пользователь каждой конкретной территории.

«Если деревья находятся на территории школы, за них — их сохранность и безопасность — отвечает образовательное учреждение. Если во дворе — то управляющая компания либо организация, которую наняли жильцы, если у них ТСЖ. Если вдоль дорог — то комитет дорожного хозяйства, если арендованная территория — то арендатор», — поясняет он.



Соответственно, каждый пользователь самостоятельно определяет необходимость рубки или обрезки.





Цели тоже могут быть разные: деревья могут сносить ради строительства, ради размещения объектов благоустройства, для проведения капремонтов или для обеспечения безопасности территории.





Но перед любой рубкой на каждое растение должен быть составлен акт технической инспекции — фактически анамнез дерева

«В акте должны быть указаны порода, диаметр, состояние — аварийное или сухостой и так далее. Разрешение на санитарную рубку действует в течение года», — поясняет Тимур Темиров.

Но есть еще безотлагательный снос. И тут процедура немного отличается, добавляет он.



«Если пользователь территории видит признаки того, что дерево твердо намерено упасть — опасно накренилось, например, или обломанные ветки вот-вот оборвутся и могут навредить, то он обращается в техническую инспекцию, получает акт обследования и на его основании может пилить без обращения в управление экологии», — говорит Тимур Темиров.

Такое разрешение действует три дня, и потом, когда дело сделано, экологов все же нужно уведомить о безотлагательном сносе.





Добавим, с начала 2024 года управление экологии Челябинска выдало 726 разрешений на санитарную рубку деревьев (это те, которые действуют в течение года), 264 дерева были снесены в рамках безотлагательной.