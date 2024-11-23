В Челябинске с Днем матери поздравили мам погибших бойцов СВО

Мероприятие получилось очень душевным

Накануне, 22 ноября, в Челябинске в Штабе общественной поддержки прошло праздничное мероприятие ко Дню матери для матерей погибших участников СВО. Участницы праздника пообщались в дружной и теплой обстановке, а потом их поздравили концертом, передает ИА «Первое областное».

Праздник для мам погибших бойцов организовали Комитет семей воинов Отечества Челябинской области и фонд «Защитники Отечества Челябинской области». Женщинам вручили благодарственные письма и букеты цветов.

В программе — душевные разговоры, поддержка, истории погибших героев.

После начался праздничный концерт. На сцену выходили музыкальные и танцевальные коллективы, состоящие из юных звездочек...

...и профессиональных артистов.

Песни — душевные, вдохновляющие.

С праздником мам героев также поздравили начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, руководитель Комитета семей воинов Отечества Челябинской области Надежда Солдатенкова и руководитель фонда «Защитники Отечества Челябинской области» Галина Гаврилова.





