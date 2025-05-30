В Челябинске разыграли награды «Минибаскета» среди трех тысяч школьников

Всесезонный школьный чемпионат организовали в федерации баскетбола

В Челябинске завершился первый всесезонный чемпионат школьной лиги «Минибаскет». На предварительном этапе в нем приняли участие 350 команд и более 3 тысяч детей из 17 муниципалитетов. На церемонию награждения призеров пригласили и фотокорреспондента ИА «Первое областное».

В финале встретились 24 лучшие школьные дружины Южного Урала. В решающем матче среди мальчиков третьих-четвертых классов сразились школьники из Кременкуля и Карталов. На стороне первых была мощная поддержка родителей.

В торжественном награждении финалистов примет участие исполнительный директор Российской Федерации баскетбола Владимир Дячок.

В итоге среди девочек и мальчиков 5—6 классов победил образовательный центр Миасса, у девочек помладше в лидеры выбились магнитогорцы, а среди мальчиков победила школа Карталов. В обеих категориях второе место — за кременкульцами.