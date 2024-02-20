В Челябинске разбирают главный ледовый городок

Покататься на ледянках южноуральцы смогут только через год

Сегодня, 20 февраля, рабочие начали демонтаж ледового городка на площади Революции в Челябинске. Наш фотограф понаблюдал за тем, как заканчивается новогодняя сказка.

Ранее в администрации города корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, что весь лед будет вывезен на свалки, а вот объекты световой иллюминации и карусели еще украсят город во время проведения следующих праздников и фестивалей.

Всего ледовый городок посетили свыше 200 тысяч человек. Основной поток пришелся на новогодние праздники.

Напомним, что в этом году городок назывался «Малахитовая шкатулка» и был посвящен сказам Павла Бажова.

Также в ледовом городке работал Дом Деда Мороза, организованный телеканалом ОТВ. Все желающие могли прочитать стих и получить за свои старания подарок.