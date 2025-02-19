В Челябинске прозвучали «Песни Победы»

Южноуральская столица стала частью уникального исторического проекта коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого»

Челябинск и Магнитогорск стали частью уникального исторического проекта коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон». Всего артисты побывают в 10 городах России. Проект реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, в Челябинской области — при поддержке губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открывая концерт, глава региона поприветствовал ветеранов специальной военной операции, пожелал скорейшей победы и поздравил всех с наступающим праздником — Днем защитника Отечества.

«Этот год особый: 80 лет Великой Победы — президент объявил его Годом защитника Отечества. Как известно, в каждой семье есть защитники Отечества, которые либо пали в годы Великой Отечественной войны, либо смогли выжить и передать нам эту историческую память. Сегодня по-настоящему важно то, что нынешнее поколение защитников, которые сегодня проливают кровь за Родину, — они так же поют эти песни в блиндажах, под гитару, там, на фронте. И мы будем петь эти песни вместе сегодня. Это передача из поколения в поколение славы, памяти, веры и любви к нашей Родине. Это самое важное, то, что заложено в песнях, которые мы любим с детства», — обратился к зрителям концерта Алексей Текслер.

В ходе двухчасового концерта знаменитые артисты исполнили известные военные песни и композиции, посвященные героям Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции.

Всего к 80-летию Победы «Хор Турецкого» планирует 80 мероприятий, рассказал Михаил Турецкий. Одно из них состоится 5 мая в Соединенных Штатах Америки. Российские артисты споют «Песни Победы» в здании Генеральной Ассамблеи ООН вместе с Василием Небензей (российским дипломатом) и Марией Захаровой (официальным представителем МИД России).

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что солисты коллективов Михаила Турецкого возложили цветы к Вечному огню, а также приняли участие в открытии выставки в Историческом музее Южного Урала.