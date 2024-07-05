В Челябинске провели открытый урок безопасности на воде

Детей и взрослых учили правилам первой помощи

Сегодня, 5 июля, на пляже Шершневского водохранилища «Белый парус» состоялся открытый урок для детей и родителей о безопасности на воде.

Пляж ожил от смеха, аплодисментов и активностей. Организаторы приготовили для ребят несколько тематических обучающих постов. На одном школьникам показывают водолазное оборудование, на другом — спасатели рассказывают, как вытаскивать тонущих людей из воды. На посту поискового отряда «Лиза Алерт» детям в очередной раз напоминают о том, что нельзя заходить в воду без присмотра взрослых, и учат, как правильно звать на помощь.

















«Сегодня это уже четвертый открытый урок, на котором ребята научатся оказывать первую помощь тонущим, вспомнят правила поведения на водоемах. Профилактика очень важна и помогает избежать трагедий на воде», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.







Дети с восторгом наблюдали за водолазами. Рассказ о тонкостях работы специалистов вызвал у ребят неподдельный интерес: многие впервые увидели, как выглядит профессиональное оборудование.









На пляже царила атмосфера живого обучения: школьники практиковались в оказании первой помощи на специальных манекенах под чутким руководством медиков, узнавали о том, как правильно применять спасательные круги и жилеты. Особое внимание ребят привлекала возможность побывать в моторной лодке помощи и поучиться у настоящих спасателей. Дети с интересом слушали рассказы о том, как быстро и правильно реагировать в экстренных ситуациях.













Статистика гибели людей на водоемах Челябинской области с начала купального сезона пугает. Утонули уже 25 человек, среди них — семь детей.

«Сотрудники МЧС совместно с полицией и спасателями регулярно проводят профилактические рейды на озерах и реках, в местах, не оборудованных для купания, но где все равно отдыхают люди. К примеру, недавно на необорудованном пляже увидели компанию детей без родителей. Школьники просто выставили другую геолокацию, ввели родителей в заблуждение. Тем не менее жизнь и здоровье детей остаются ответственностью родителей. Взрослым необходимо контролировать досуг школьников, проводить беседы об опасностях летнего отдыха», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Елена Епимахова.





Каждый из участников мероприятия получил не только новые знания, но и незабываемые впечатления от общения с профессионалами. Те, кто успешно справился с поставленными специалистами задачами, были награждены сертификатами юного спасателя.





















Уроки на пляже «Белый парус» еще раз показали, что от своевременной помощи и бдительности зависят человеческие жизни.













Ранее корреспондент медиахолдинга «Первый областной» испытал на себе приемы спасения из воды.

Автор: Ксения Максимовских