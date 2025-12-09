В Челябинске прошло возложение цветов и венков в День Героев России

Участие приняли прокуроры, руководители следкома и МВД

В Челябинске на Бульваре Славы прошло торжественное возложение цветов и венков в День Героев России. Ежегодно 9 декабря участники чтят память земляков, которые проявили мужество, защищая страну, передает корреспондент ИА «Первое областное».









Среди тех, кто почтил память земляков, были прокурор региона Игорь Донгаузер, исполняющий обязанности руководителя регионального СКР Константин Правосудов и руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев.









В торжестве также приняли участие замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и федеральный инспектор региона Владимир Шишков.





«День Героев Отечества — это важная памятная дата в истории нашего российского государства. В этот день мы отдаем дань уважения памяти героев, которые пали в борьбе за нашу независимость, за наше Отечество. Эта память важна не только для родных и близких героев, но и для нынешних и будущих поколений, потому что только на образе подвига героических личностей можно воспитывать достойных сынов России», — отметил Алексей Фартыгин.





В Челябинской области званием Героя Советского Союза награждено 348 южноуральцев, семеро из них — дважды. Кавалерами ордена Славы стали 46 жителей, 62 — присвоено звание Героя Российской Федерации, 25 из них — посмертно.



