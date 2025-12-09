В Челябинске на Бульваре Славы прошло торжественное возложение цветов и венков в День Героев России. Ежегодно 9 декабря участники чтят память земляков, которые проявили мужество, защищая страну, передает корреспондент ИА «Первое областное».

photo_2025-12-09_12-25-57.jpg

photo_2025-12-09_12-25-39.jpg

Среди тех, кто почтил память земляков, были прокурор региона Игорь Донгаузер, исполняющий обязанности руководителя регионального СКР Константин Правосудов и руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Сергей Космачев.

photo_2025-12-09_12-26-22.jpg

photo_2025-12-09_12-26-29.jpg

В торжестве также приняли участие замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин и федеральный инспектор региона Владимир Шишков.

photo_2025-12-09_12-27-28.jpg

«День Героев Отечества — это важная памятная дата в истории нашего российского государства. В этот день мы отдаем дань уважения памяти героев, которые пали в борьбе за нашу независимость, за наше Отечество. Эта память важна не только для родных и близких героев, но и для нынешних и будущих поколений, потому что только на образе подвига героических личностей можно воспитывать достойных сынов России», — отметил Алексей Фартыгин.

photo_2025-12-09_12-26-50.jpg

В Челябинской области званием Героя Советского Союза награждено 348 южноуральцев, семеро из них — дважды. Кавалерами ордена Славы стали 46 жителей, 62 — присвоено звание Героя Российской Федерации, 25 из них — посмертно.

photo_2025-12-09_12-25-34.jpg

photo_2025-12-09_12-25-29.jpg