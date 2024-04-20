В Челябинске прошла Библионочь‑2024

Показываем, как это было

В ночь с 19 на 20 апреля по всей России прошла акция «Библионочь». В библиотеках Челябинска было организовано множество интересных мероприятий, которые не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. Фотокорреспондент медиахолдинга «Первый областной» побывал в Публичной библиотеке и запечатлел интересные моменты акции, которая прошла под девизом «Читаем всей семьей».

Юные гости могли почувствовать себя настоящими учеными-химиками и провести интересные опыты.

Все желающие могли принять участие в мастер-классах по созданию миниатюрной книги, диджитал-иллюстрации и росписи деревянных значков.

Атмосфера в библиотеке царила невероятная: тот тут, то там посетителей ждали устрашающие или невероятно милые персонажи.

Пока дети развлекались, проводя опыты и расписывая значки, для взрослых устроили дефиле костюмов XVIII — XIX веков, а также свадебных платьев народов Урала.

Гостей также развлекали артисты театра, а прозаик и сценарист из Великого Новгорода Михаил Турбин представил свой дебютный роман «Выше ноги от земли».