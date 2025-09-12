В Челябинске прошел зрелищный и яркий фестиваль «Парад моды на Кировке»

На подиум вышли сотрудники медиахолдинга «Первый областной»

В преддверии Дня города, 12 сентября, на главной пешеходной улице Челябинска открылся традиционный «Парад моды на Кировке». Модный показ стал местом притяжения гостей и жителей города. Здесь можно увидеть модные коллекции от местных дизайнеров, которые представляют на подиуме известные люди Челябинска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Для показа в центре Кировки установили большой подиум. В дефиле участвуют дети и взрослые из челябинских модельных агентств, танцоры и акробаты.

«Это коллаборация из нескольких жанров: модные показы, танцевальные коллективы, музыканты и диджеи. Всего покажут 19 коллекций как для детей, так и для взрослых. Это очень демократичный проект, во-первых, не надо билет покупать. Во-вторых, зрители смогут найти что-то интересное для себя и, при желании, приобрести», — поделилась основатель имидж-клуба «Светлана», автор проекта «Парад моды» Светлана Клименко.

Самым маленьким участникам показа — 4 года, взрослым — 70. Они представили новейшие коллекции челябинских и зарубежных бутиков. Каждая проходка сопровождалось ярким и запоминающимся шоу под трендовую музыку.





Уже традиционно открывает показ челябинский бренд «Энсо». Вслед за ним и «Меркур», они известны в городе своими меховыми изделиями для жителей города, учитывая специфику нашей погоды. Моделями для челябинских брендов выступили не только настоящие профи, но и школьники, учителя, врачи и бизнес-леди.





Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» также стали участниками мероприятия и продемонстрировали на подиуме необычные и яркие образы. В этот вечер подиум покорили ведущая ОТВ и продюсер Bfm74.ru Мария Полевщикова, выпускающий редактор и ведущая программ Марианна Лысенко, ведущий программы «Большой вечер» Владимир Лузгин, журналист ИА «Первое областное» Евгения Старцева и другие. Они представили коллекцию от «Дизайн-корт WILLA».





«Это мой первый опыт выхода, так скажем, на широкую публику. Когда ты выходишь к камере – это одно дело, но, когда стоишь к своим зрителям – совершенно другие эмоции, волнение и дрожь», — сказал Владимир Лузгин.

В яркий наряд облачилась корреспондент ИА «Первое областное» Евгения Старцева. Девушка часто выходила на подиумы в детстве, но волнение и тянущиеся ожидание от главной проходки затмевали все мысли.



«Я очень хотела принять участие в показе. Впервые воодушевилась этой идеей, когда вживую увидела «Платье города» и обрадовалась, когда выбрали меня. На показ пришли мои близкие, мне помогла их поддержка. Мне была особенно приятна также поддержка от моих коллег, от редакции», — рассказывает Евгения Старцева.





На подиуме были представлены как офисные образы, так и образ «подружки невесты». Коктейльные платья, строгие костюмы, геометричные формы, сочетание женственности и широких плеч – дизайнеры знают: это модно, стильно и точно в тренде.

Участие в показе принял и наш талисман – верблюжонок ОТВин. Правда, дефилировал он среди зрителей. Он с удовольствием фотографировался с фанатами и развлекал маленьких гостей.





«Парад моды на Кировке» помогает стать локальным дизайнерам известнее. А все образы, увиденные на подиуме, адаптируют под повседневность. Поэтому пройтись на главной пешеходной улице города в понравившемся образе можно будет в любой день, время и года.

Отметим, в Челябинске фестиваль проходит уже в 21-й раз. Для жителей города стало доброй традицией встречать осень показом мод на главной пешеходной улице.