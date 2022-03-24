В Челябинске прошел заключительный концерт фестиваля «Денис Мацуев представляет...»

IX областной фестиваль завершится в Магнитогорске 25 марта

В Концертном зале им. С.С. Прокопьева 24 марта завершили челябинскую серию концертов фестиваля «Денис Мацуев представляет...». Программа концерта «Классика и джаз», ее представили всемирно известный маэстро Мацуев и музыканты: звезды российского джаза - контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер; один из лучших виолончелистов мира, харизматичный Борис Струлев и другие. Корреспондент информагентства «Первое областное» посетил мероприятие и выслушал не только джазовые темы, но и отзывы челябинцев.







В программе «Классика и джаз» звучали импровизации на известные классические и джазовые темы. Музыканты не репетируют заранее, не играют по нотам, музыка возникает «здесь и сейчас», в зависимости от настроения музыкантов и зала.







Свою программу представили блестящая домристка, солистка Оркестра имени Осипова Екатерина Мочалова, контрабасист Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер; один из лучших виолончелистов мира, харизматичный Борис Струлев. К ним присоединились победители конкурса «Синяя Птица» — 13-летний баянист Дмитрий Ергин и 15-летняя вокалистка Ярослава Симонова. Звездные солисты и коллективы приняли участие в нынешнем фестивале благодаря партнерству с такими ведущими учреждениями культуры страны, как Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Челябинская, Свердловская филармонии и др.



«Это и дань уважения великим композиторам, это и встреча старых друзей, это соединение классики с новыми элементами, это и хулиганство и восторг!», — именно так говорит о программе «Классика и джаз» сам Денис Мацуев.

Отзывы о фестивале озвучила председатель Фонда социальных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер.

«В этом году в нас обширный фестиваль – пять полноценных концертов по Челябинской области: Челябинск, Озерск, Магнитогорск. У нас в Челябинске очень любят джаз. Я очень рада, что фестиваль проходит на самом высшем уровне, при полном аншлаге. Люди очень его любят – у нас нет свободных мест», – прокомментировала Ирина Текслер.





Она поблагодарила Дениса Мацуева за участие в гала-концерте «Новые имена», где определились юные победители конкурса талантов.

