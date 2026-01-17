В Челябинске прошел товарищеский хоккейный матч памяти Владимира Ляпкало

Он возглавлял хоккейную сборную ЮУрГУ почти 30 лет

Сегодня, 17 января, на хоккейном корте ЮУрГУ состоялся традиционный товарищеский матч памяти Владимира Ляпкало — тренера, под руководством которого университетская команда «Политехник» не раз становилась чемпионом Челябинской области и России среди студенческих команд. Сегодня сыграть в хоккей пришли те, кто играл под началом Владимира Ляпкало. В их числе — первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, передает ИА «Первое областное».

«Я всегда принимаю участие в этом матче, потому что я несколько сезонов играл в хоккей в составе „Политехника“. И каждый год я с большим удовольствием возвращаюсь, чтобы пообщаться с ребятами, вспомнить о том, как выигрывали соревнования, вспомнить нашего тренера и поиграть в хоккей на свежем воздухе»,— поделился Станислав Мошаров.

Владимир Ляпкало возглавлял команду «Политехник» с 1985 года по 2014-й. Под его руководством хоккеисты четыре раза становились победителями чемпионата Челябинской области среди студенческих команд и три раза — победителями чемпионата России. Кроме того, в копилке команды — множество побед на областных, российских и всесоюзных соревнованиях.

«Здесь, в студенческом городке, всегда кипела жизнь. И сейчас Александр Вагнер (ректор ЮУрГУ — прим. ред.) продолжает славные традиции. Например, сейчас хоккейная команда „Политехник“ принимает участие в студенческой хоккейной лиге в Первенстве Челябинской области»,— рассказал первый замгубернатора.

По его словам, сейчас много студенческих команд участвует и в баскетбольной лиге. Вообще, студенческий спорт в Челябинской области в последние годы развивается очень быстро. А мотивировать ребят помогает личный пример, уверен Станислав Мошаров.