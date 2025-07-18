В Челябинске прошел первый турнир по шахматам среди медработников

Эта игра позволяет врачам тренировать мозг и ставить правильные диагнозы

В честь Международного дня шахмат, который отмечают 20 июля, и накануне Недели сохранения здоровья головного мозга Областная психоневрологическая больница № 1 совместно с Челябинской универсальной библиотекой организовали турнир среди медицинских работников. На соревнования заглянули и журналисты Первого областного информагентства.

Любительский и даже немного шуточный статус турнира организаторы подчеркнули образом известного литературного персонажа — великого комбинатора Остапа Бендера, который организовал межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках.

Кроме того, библиотека подготовила выставку, посвященную шахматам. Здесь были доски и фигуры 50‑х годов, книги по шахматам и даже самодельный набор шахмат, изготовленный в виде ангелочков из ткани.

Но вернемся к медикам. Лечение серьезного заболевания — это многоходовая стратегия, подобная шахматной партии. Врач должен предвидеть развитие ситуации, планировать действия на несколько шагов вперед. Успешный диагност, как шахматист, распознает сложные паттерны. Врач сопоставляет симптомы, анамнез, данные исследований аналогично тому, как шахматист видит типовые позиции, комбинации и уязвимости на шахматной доске.

Игра в шахматы вообще снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера и помогает врачам отдохнуть и «размять» мозг в течение рабочего дня.

Главный врач Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 Михаил Козлов играет в шахматы с детства. И хотя профессионалом себя не считает, даже на работе держит шахматную доску для периодической разминки мозга. По словам медика, шахматы помогают ему переключать внимание и менять виды деятельности, что хорошо для профилактики усталости и выгорания.

«Шахматы — многогранная игра для гимнастики головного мозга. Это тренировка памяти и внимания. Чем больше мозг испытывает нагрузок, тем меньше будет проблем в будущем с интеллектуальными возможностями. Многим людям разных профессий, связанных с принятием решений в сложных ситуациях, стоит играть в шахматы. Эта игра поможет натренировать умение быстро выстраивать стратегию. Но играть нужно в свое удовольствие, не через силу, иначе пользы не будет», — говорит Михаил Козлов.

Специалист по охране труда ГКБ № 6 Иван Рязанов последний раз садился за шахматную доску еще в школе. Но на турнире ему повезло — победил в первой же партии.

«Я решил принять участие в состязаниях, чтобы защитить честь больницы. Ранее на таких мероприятиях не бывал, мне было интересно. Признаюсь, тактику не выстраивал, ходил по наитию. Победил в первой партии, так как противник сдался», — признается Иван.

На соревнования собрались медики трех больниц. В итоге первое место досталось команде Областной психоневрологической больницы № 1, второе место у ГКБ № 6 , а почетное третье у команды детской поликлиники № 8 имени Александра Невского.

Автор: Амалия Камалетдинова