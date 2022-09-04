В Челябинске прошел первый областной велопарад

Участие в мероприятии приняли почти три тысячи человек, в том числе сотрудники городской администрации

Сегодня, 4 сентября, в Челябинске прошел первый областной велопарад, участие в котором приняли почти три тысячи человек, в числе которых — мужчины, женщины, дети старше семи лет и целые семьи. Самые яркие кадры со спортивного мероприятия — в объективе фотокорреспондента ИА «Первое областное» Марины Власовой.







Участники велопарада начали собираться в микрорайоне Тополинка уже в девять утра. В течение двух часов их регистрировали и выдавали браслеты, по которым потом можно было принять участие в розыгрыше призов.







Победителей сегодня не было: все просто наслаждались ездой на велосипеде.

Участников мероприятия поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Максим Клевещников, который также принял участие в велопараде:

«Хотел бы поздравить от имени главы города Натальи Котовой с первым челябинским велопарадом. Велосипед — это увлекательное средство времяпрепровождения, а главное — с пользой для здоровья. Велосипед завоевывает все больше сердец и это мероприятие тому подтверждение. Один из философов сказал: „Хотите окунуться в детство — садитесь на велосипед“»,— сказал Максим Клевещников.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев, который также принял участие в мероприятии, выразил надежду на то, что велопарад будет проходить в Челябинске ежегодно.







Велопарад получился действительно ярким: кто-то пришел вместе со своим домашним животным, некоторые велосипедисты нарядились в интересные костюмы.

