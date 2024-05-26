В Челябинске прошел «Кубок Виктории — 2024» по спортивным танцам

Участие в соревнованиях приняли почти 600 спортсменов

В субботу, 25 мая, в Челябинске в конгресс-холле прошли областные соревнования по спортивным танцам. Более 600 спортсменов из разных уголков России и разных возрастов продемонстрировали свое мастерство и сразились за главный приз — кубок Виктории. Наш фотокорреспондент запечатлел яркие моменты соревнований.

Немного закулисья. Визажисты делают танцовщицам яркий макияж.

Соревнования начались. Первыми выступают младшие возрастные группы.

После на сцену вышли ребята от 10 до 18 лет.

Выступали танцоры как парами, так и сольно.

На соревнования приехали талантливые ребята из Магнитогорска, Южноуральска, Троицка, Миасса, а также из Москвы, Екатеринбурга, Шадринска и других российских городов.

Руководитель танцевально-спортивного клуба «Виктория», организатор турнира Виктория Тарасенко рассказала ИА «Первое областное» о том, с чего начинались данные состязания.

«Турнир имеет уже 20-летнюю историю, проходил на разных площадках, но пять лет назад мы решили, что Центр международной торговли на Ленина — это лучший паркет, отличный свет и звук, поэтому в последние годы проводим турнир здесь. Начиналось все со студенческого Кубка по бальным танцам, но поступенно соревнования обрастали возрастными категориями, и вот в этом году к нам приехали уже около 600 танцевальных пар со всего Урала и даже из Москвы», — рассказала Виктория Тарасенко.

Она добавила, что за участие в этом турнире танцоры получают баллы, которые определяют их уровень, а также добавила, что начать танцевать можно в любом возрасте.

Кстати, о возрасте. Первое место в категории «Взрослые + Молодежь», группе «Стандарт» завоевали челябинцы — 16-летний Георгий Евлантьев и 13-летняя Екатерина Ярина. «Скоро 14», — поправляет Катя. Ребята встали в пару меньше полугода назад, и если у Георгия за плечами уже девять лет занятий, то Катя в профессиональном спорте всего только с прошлого года. Однако партнер ею полностью доволен:

«Катя очень быстро учится, еще недавно она танцевала бейсик (базовый шаг. — Прим. ред.), а сейчас исполняет очень сложную хореографию. Плюс как партнерша она замечательно слушается и, бывает, что в импровизации понимаем друг друга с полувзгляда», — говорит Георгий.

К турниру пара готовилась около месяца:

«Тренировались каждый день по два-три часа. Нет, не уставали. Наоборот: могу прийти на тренировку без настроения, но танцы всегда заряжают на сто процентов. Так что могу точно сказать, что для меня танцы — это жизнь», — признается Катя.

Добавим, генеральным информационным партнером турнира стал телеканал ОТВ, а талисман медиахолдинга, верблюжонок Отвин, от всей души поддерживал ребят на соревнованиях.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о социальных танцах в Челябинске.