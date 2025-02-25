Сегодня, 25 февраля, в Зале камерной и органной музыки «Родина» состоялся концерт «Песнопения ангелов». Мероприятие посетила учредитель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер.

Концерт проходит в рамках Международного фестиваля «Фрау Орган», который представляет мировую органную культуру через призму женского исполнительства. С 2015 года фестиваль собирает в Челябинске женщин-органисток из разных стран, приглашая их обсудить вопрос о том, могут ли дамы быть органистками или же орган является исключительно мужским музыкальным инструментом.

хор1.jpg

хор2.jpg

хор3.jpg

хор4.jpg

Фестиваль фокусируется на представлении таланта женщин в органной музыке и стимулирует диалог о равенстве в музыкальном мире. Участницы фестиваля демонстрируют свои навыки и творчество, расширяя горизонты органного искусства.

хор5.jpg

хор6.jpg

«Мы очень рады, что в преддверии Великого Поста, который начинается у нас уже со следующей недели, проходит этот фестиваль. И сегодня мы услышим ангельские песнопения в исполнении лучших артистов Челябинска и России. А еще сегодня большой праздник, День памяти святителя Алексия, митрополита Московского и Всея России, и сегодня именины у митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Я с удовольствием поздравляю его с этим праздником», — сказала Ирина Текслер.хор7.jpg
хор8.jpg

На сцене выступил Челябинский камерный хор им. В. Михальченко под управлением главного дирижера Ольга Селезневой. Партию органа исполнила заслуженная артистка Челябинской области Лариса Тимшина. За фортепиано — заслуженный артист Российской Федерации Олег Яновский.

хор9.jpg

хор10.jpg

хор11.jpg

В программе прозвучали произведения Генделя, Россини, Вивальди, Баха, Верди.

хор12.jpg

хор13.jpg

хор14.jpg