В Челябинске прошел Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

Участники соревновались в гиревом спорте, воркауте, кикбоксинге

Сегодня, 10 мая, в Челябинске прошел Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. В легкоатлетическом манеже УралГУФК соревновались кикбоксеры, пауэрлифтеры и представители других спортивных направлений, рассказала ИА «Первое областное» специалист по связям с общественностью фестиваля Наталья Иванова.







На фестивале работали площадки по пауэрлифтингу, воркауту, гиревому спорту, карате, рукопашному бою, казачему боксу «Учкур», армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, кроссфиту, силовому эктриму и ГТО. По этим видам спорта среди участников провели соревнования.





На празднике выступили игроки баскетбольной команды «Челбаскет». Они провели для ребят мастер-класс, а потом устроили совместный матч.





В манеже также организовали площадку для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.





Добавим, проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

