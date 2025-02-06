В Челябинске продолжается работа по созданию стартового котлована метротрама

Готовность объекта — уже 62%

Метростроители продолжают работы по устройству монтажного котлована на площадке будущей станции «Улица Овчинникова». Отсюда механизированные комплексы начнут прокладывать два тоннеля к станции «Площадь Революции» линии «Север — Юг» челябинского метротрамвая, сообщили в правительстве Челябинской области.

«Большая часть земляных работ выполнена: более 5300 тонн грунта уже выведено из котлована размером 62 на 19 метров», — сообщил Константин Матвеев, генеральный директор Группы компаний «Моспроект-3».

Степень готовности всех работ на строительной площадке станции «Улица Овчинникова» составляет 62%.

С углублением котлована инженеры производят укрепление стенок с помощью специально разработанной распорной системы. В настоящее время на втором ярусе монтируются продольные пояса из стальных балок, а вверху устанавливаются расстрелы и раскосы из металлических труб. На укрепление уже было использовано свыше 31 тонны металла. Все работы проводятся под строгим контролем специалистов.

«После полного удаления грунта начнется строительство железобетонного лотка размером 20 на 19 метров и толщиной 1100 мм. На этом лотке будет установлен тоннелепроходческий механизированный комплекс для прокладки тоннелей к станции „Площадь Революции“», — рассказал Константин Матвеев.

В рамках подготовительного этапа строители перенесли 400 метров труб водоснабжения, более 670 метров дождевой канализации и 150 метров кабелей связи. Также было переустроено почти два километра наружного освещения, созданы объездные дороги и возобновлено движение автомобильного транспорта. Для защиты стартового котлована было установлено 86 бурокасательных свай и 146 трубных свай шпунтового ограждения, на что потребовалось 340 кубометров бетона и 214 тонн металла.

Проект первой очереди метротрамвайной линии «Север — Юг» включает создание двух подземных станций — «Площадь Революции» и «Торговый центр», а также трех наземных остановочных пунктов — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

«Финансирование осуществляется за счет привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, инициированного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. С 2022 года этот механизм используется для реализации двух инфраструктурных проектов, направленных на строительство подземных участков метротрамвая и модернизацию троллейбусной инфраструктуры города», — сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Напомним, строительство новой линии метротрама «Север — Юг» завершится к 2027 году.