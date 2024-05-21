В Челябинске приготовили новые поезда для туристов

Делимся фотографиями обновленных вагонов изнутри и снаружи

Двухэтажные вагоны, огромные диваны, превращающиеся в кровати, и раковины прямо в купе. Все это в скором времени смогут опробовать южноуральцы и гости региона. Всего на ЮУЖД появится три вида новых поездов: двухэтажные, обновленные повышенной комфортности и современные электрички. Наш корреспондент опробовал все новшества, полежал на улучшенных полках и узнал, что прячется в столешницах спальных вагонов.

Сразу заходим в самый необычный — двухэтажный вагон. На входе две лестницы: одна вверх, другая вниз. Первый этаж вагона достаточно просторный, пройти здесь спокойно может взрослый мужчина. Купе выглядят привычно, однако есть одно но: здесь нет багажных отсеков над спальными полками. В купе предусмотрены радио, USB-розетки, кнопка для вызова проводника, кондиционер. Полки в длину по 180 сантиметров — в принципе, вместят среднестатистического мужчину. А еще все двери закрываются специальной ключ-картой, такую выдадут каждому пассажиру.

На втором этаже — такие же купе. Отличие только в расстоянии от верхней полки до потолка — на 5—10 сантиметров меньше, чем на первом.

Разница практически незаметна

Отправиться в путь в таком вагоне могут 112 пассажиров. На вопрос, не страшно ли ездить на втором этаже, проводник ответил, что бояться нечего: тебя не трясет, никакого грохота и страшного шума тоже нет, а высота не ощущается.

Электропоезда стали еще более экологичными и доступными: здесь поставили контейнеры для раздельного сбора мусора, есть места для парковки велосипедов. Электричка состоит из двух типов вагонов: в одном могут проехать 116 пассажиров, в другом — 61. Меньшее количество мест неслучайно — это сделано для того, чтобы в вагонах могли безопасно и комфортно передвигаться маломобильные пассажиры. Также в каждом вагоне теперь температура регулируется по-разному, а не устанавливается одна на весь состав. Так что, если кому-то из пассажиров станет холодно, он может перейти в соседний вагон.

Третий обновленный вагон — СВ, то есть спальный. При входе сразу замечаем главное отличие его от других вагонов — здесь есть душевая. Внутри нее, к слову, даже предусмотрена гладильная доска, утюг можно попросить у проводников. А в туалетах поставили специальный пеленальный столик для мам с младенцами. Сами купе рассчитаны на двух пассажиров: один поедет на верхней полке, второй — на диване, который можно превратить в 90-сантиметровую кровать. Купе выглядят почти как номера в гостинице — с телевизорами, сейфами, отдельным небольшим креслом, разными вариантами освещения пространства, вайфаем и USB-розетками. Главная особенность — в столешницу поместили раковину с сенсорным краном. А если вы отправились в путь большой компанией, то можете выкупить два соседних купе и попросить проводника объединить их, отперев так называемую межкупейную дверь. Рассчитан вагон на 16 пассажиров.

Новшества успел оценить заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик.

«Южно-Уральская железная дорога презентует новый подвижной состав. Действительно, это более современная техника, она уже соответствует всем требованиям пассажиров: это и более расширенные вагоны СВ, где места уже не 60, а 90 сантиметров, это и условия для безопасности и удобства маломобильных групп населения. Тот подвижной состав, который уже сегодня выходит на линию, будет соответствовать самым высоким требованиям наших пассажиров», — отметил Андрей Фалейчик.

Как рассказал начальник ЮУЖД Игорь Рязанов, за последнее время количество пассажиров поездов вернулось на доковидный уровень. Поэтому сейчас самое время обновляться и улучшаться, чтобы соответствовать пожеланиям и потребностям жителей региона.

Новые электрички и СВ-вагоны начнут курсировать уже в июне. Отправиться в отпуск на двухэтажном поезде получится только зимой — приедут увеличенные красавцы в декабре. На них можно будет кататься в сторону Москвы.