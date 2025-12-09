В Челябинске презентовали документалку о закулисье местных театров

Фильм получил престижную премию на фестивале в Санкт‑Петербурге

В Челябинске состоялась долгожданная премьера документального фильма «Квадро», посвященного театральному искусству города. Инициатором проекта и его художественным руководителем выступил известный кинорежиссер лауреат Госпремии уроженец Челябинска Сергей Мирошниченко.

Картина, созданная при поддержке Фонда регионального кино Союза кинематографистов России и сети «Мягкий кинотеатр», состоит из четырех новелл. Каждая из них погружает зрителя в закулисье одного из челябинских театров: Молодежного театра, Нового Художественного театра (НХТ), театра «Манекен» и Театра современного танца. Например, новелла «Бесы» исследует процесс создания трехчастного спектакля НХТ по мотивам романа Достоевского.

«Театр в Челябинске всегда был топ-уровня. Мы решили с моими студентами сделать четыре новеллы и выбрали четыре театра… В каждой новелле главным героем является режиссер», — поделился идеей фильма Сергей Мирошниченко.

Над воплощением замысла работала команда молодых режиссеров-дебютантов: Наталья Бабкина, Елизавета Березняк, Алиса Соколова и Алексей Юргайтис. Премьера «Квадро» состоялась на фестивале «Влюбленные в искусство» в Санкт-Петербурге, картина была отмечена там как лучший документальный дебют.

Челябинские зрители посмотрели фильм на большом экране в КРК «Мегаполис». Картина дала возможность по-новому взглянуть на театральную жизнь мегаполиса и познакомиться с людьми, которые создают на сцене настоящее искусство.