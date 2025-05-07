В Челябинске поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Для них исполнили песни, танцы и стихи

В челябинских дворах начали поздравлять ветеранов, которые не смогут попасть на парад. Солисты Челябинской государственной филармонии и духовой оркестр приняли участие в праздновании. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» побывали на импровизированных концертных площадках.

«По всей Челябинской области идет такая акция, мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут попасть на парад. Одна из форм — это поздравление во дворе жилого дома», — сказала первый замминистра культуры Челябинской области.





Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Жарову в этом году исполнилось 100 лет. Николай Николаевич пошел в армию в 16 лет после гибели отца на фронте. Воевал в пехоте, участвовал в боевых действиях на Ленинградском и Карельском фронтах.





Прямо под балконом Николая Николаевича солисты Челябинской государственной филармонии исполнили «Катюшу», «День Победы» и военные марши.

«Он у нас самый активный ветеран. Каждый год приходил на митинги, возлагал цветы. В этом году здоровье не позволило, но мы не могли оставить его без поздравлений. Вместе с министерством культуры решили устроить концерт прямо под окнами», — говорит глава администрации Тракторозаводского района Татьяна Букреева.





Ветерана Юлию Шаповал поздравил духовой оркестр. Она одна из тех, кто выжил в фашистском концлагере.

«Это очень приятно, очень трогательно. Так непривычно, когда так много народу тебя поздравляет. Все внимательные, много молодежи, меня это очень радует», — говорит Юлия Федоровна.







