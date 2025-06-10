В Челябинске появился музей под открытым небом

На фасады домов нанесли шесть муралов

Граффити, посвященные трудовому подвигу южноуральцев в годы Великой Отечественной войны, нанесли на дома на проспекте Победы и улице Ворошилова. Мэр Челябинска Алексей Лошкин осмотрел объекты. Фотограф ИА «Первое областное» запечатлел первые муралы музея под открытым небом.





Проект «История Победы» стартовал в Челябинске 9 мая. В музее под открытым небом на фасады домов нанесли шесть фотохроник.





«Мы напоминаем и взрослому, и ребенку о том подвиге, который наши земляки, челябинцы, совершили в годы Великой Отечественной войны»,— сказал мэр Алексей Лошкин.





Глава города, кстати, вместе с ребятами нанес один из паттернов на фасад дома.





Под каждый мурал дорабатывается решение по архитектурной подсветке снизу, чтобы картины читались не только днем, но и ночью.





«Вместе с художниками работала большая команда, которая прорабатывала концепцию муралов. Не один день ушел на то, чтобы найти эти фотографии, согласовать нужный формат, обработать фасад, убрать какие-то детали, какие-то демонтировать и перевести», — отметил основатель ассоциации художников Graffiti Russia Дмитрий Кольцо.





