В Челябинске появилось новое место для сбора идей и реализации инициатив

В Штабе общественной поддержки ждут активных жителей города и региона всех возрастов

В южноуральской столице в понедельник, 15 января, открылся Штаб общественной поддержки Челябинской области. Задача этого многофункционального современного пространства — объединить вокруг себя активных, неравнодушных граждан региона, стать местом притяжения самых разных инициативных объединений, не только молодежных, но и любых других возрастов.





Место для штаба в центре выбрано неслучайно — он открыт прямо в центре города, на пешеходной Кировке, чтобы как можно больше людей могли узнать о нем. По мнению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который принял участие в открытии, данное пространство создает все предпосылки для того, чтобы общественная жизнь региона стала еще более яркой и насыщенной.





«Этот год богат на общественно-политические события — нас ждут выборы президента, губернатора, выборы в Городскую думу Челябинска, еще большое количество электоральных событий. Поэтому было принято решение организовать такую площадку, где все общественные организации, волонтеры и просто граждане смогут собираться, выдвигать свои идеи. И я рассчитываю, что все группы населения будут активно использовать эту площадку для сбора предложений, наказов и инициатив, которые послужат на благо Южного Урала и развитие всей страны. Очень на это рассчитываю», — оценил потенциал штаба глава региона.

Он поблагодарил организаторов штаба, возглавила который заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Поддубная.





«Это очень интересная и правильная идея. В штабе много интересных локаций, и уверен, каждый житель региона сможет найти здесь занятия по душе и единомышленников. Я уже поговорил с нашими общественниками, представителями НКО, ТОСов, молодежных объединений — чувствуется их готовность к совместной работе», — подчеркнул Алексей Текслер.





Штаб полноценно заработал с первого же дня: в день открытия южноуральские студотрядовцы организовали здесь мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей, в которых могли принять участие все желающие. Сюда же можно будет принести гуманитарную помощь для фронта.





«Рассчитываем, что это пространство не только объединит людей вокруг себя, не только какую-то определенную группу людей, но и разные — от молодежи до пенсионеров, представителей ветеранских организаций: можно провести мастер-класс, лекцию, собрать группу единомышленников, придумать, прийти отдохнуть или поработать, провести любое мероприятие — от стандартной лекции или поэтического вечера до самого неожиданного, например, мастер-класса по танцам. Условия штаба, его продуманные локации, позволяют даже это», — говорят организаторы.







