В Челябинске появилась новая хоккейная лига для команд силовых структур

В матче открытия сотрудники ФСБ выиграли у команды «Прокуратура» со счетом 5:4

Челябинская область впервые приняла у себя этап всероссийской Офицерской хоккейной лиги. Соревнования, объединяющие команды силовых ведомств и органов власти, прошли в ДС «Юность». Наш регион стал двенадцатым, включившимся в этот федеральный проект. В стартовом матче турнира сборная «ФСБ» в напряженной борьбе одержала победу над командой «Прокуратура» со счетом 5:4, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«У нас хоккейный город и спортивный регион. Я не сомневаюсь, что в Челябинской области этот проект получит должное развитие. Хочу поблагодарить руководство Офицерской хоккейной лиги, руководство наших силовых структур, которые не просто создали команды и помогают им сегодня тренироваться и играть, но и лично присутствуют здесь, поддерживают свои команды», — выступил на церемонии открытия турнира первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

В церемонии открытия соревнований приняли участие также исполнительный директор ОХЛ Владислав Ларкин и герой России, участник СВО Альберт Зайнуллин. Посетили мероприятие министр спорта Челябинской области Владимир Иванов, руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева, а также руководители силовых структур региона.

В региональном этапе ОХЛ примут участие 9 команд. Среди них — МВД, ФСБ, Министерства обороны, Следственного комитета, Прокуратуры, ФНС и ФСИН, а также ветераны спецслужб.

«Желание открыть в Челябинской области отделение Офицерской лиги и моментальный отклик в виде девяти сборных — лучшее доказательство хоккейной увлеченности региона. Это лишь начало, дальше будет больше. Для нас такое участие — огромная важность, это и популяризация, и развитие вида спорта», — отметил исполнительный директор ОХЛ Владислав Ларкин.

По словам представителя лиги, прямая конкуренция между разными любительскими лигами (студенческой, ночной, любительской) отсутствует, так как каждая имеет свою градацию по уровню мастерства. В ОХЛ, например, существует семь дивизионов, что позволяет играть спортсменам с разной подготовкой.

Уровень игры в Лиге в целом сопоставим с другими любительскими турнирами, но при этом проект остается открытым для самых разных участников — в лиге есть игроки в возрасте 60, 65 и даже 70 лет.

Вчера, 14 декабря, состоялся матч открытия турнира. В нем встретились между собой команды «ФСБ» и «Прокуратура». В нем команды долгое время не могли открыть счет, первый период завершился со счетом 2:1 в пользу представителей ФСБ. Надо отдать должное соперникам, они уступали в мастерстве, но дали бой и оказали серьезное сопротивление. Матч в итоге завершился победой «безопасников» со счетом 5:4.

«Хороший получился матч, боевой. Получили удовольствие от игры. У нас запрещены силовые приемы и грязная игра, стараемся играть аккуратно, чтобы не получить травму. И нам нечего делить на площадке. Там мы соперники, а в жизни друзья и работаем все на благо государства», — отметил Петр Красноперов, один из лидеров команды «Прокуратура».

В течение сезона командам предстоит сыграть между собой регулярный чемпионат, по его итогам будет сформирована сетка плей-офф. Победитель финального матча получит путевку на Всероссийский финал соревнований.

Отметим, что на сегодняшний день в ОХЛ входят команды из 12 регионов России, общее количество участников превышает 7700 человек. Победители региональных этапов получат право выступить на всероссийском финале.



