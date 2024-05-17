В Челябинске покажут классику голландской живописи

Приоткрываем завесу готовящейся выставки

В «Ночь музеев» в Челябинском музее изобразительных искусств откроется новая экспозиция «Голландцы и фламандцы. Оригинал — подражание — копия». Выставка представит картины и гравюры нескольких столетий, которые долгое время скрывались от глаз публики в частных коллекциях и хранилище музея. Наши коллеги из «Челгида» побывали на предпоказе экспозиции. Рассказываем, что им удалось подслушать и подсмотреть.

«Голландцы и фламандцы» — это 75 экспонатов, созданных великими европейскими живописцами и их подражателями. Самые старые работы выставки, гравюры голландца Хендрика Гольциуса, датируются 1590‑ми годами. Но встретить здесь можно живопись и XVII, и XIX, и даже XXI века. Дело в том, что кураторы выставки решили не ограничивать себя временными рамками и техниками. Старинные масляные натюрморты соседствуют с графическими портретами и даже современными полотнами наших соотечественников.

«Подзаголовок выставки неслучаен. Мы давно хотели поговорить на тему оригиналов, копий и подражаний. Это очень важно для любого музейщика и искусствоведа, потому что этот вопрос всегда тесно переплетен с вопросами атрибуции, датировок, авторства, влияния. В частности, на выставке вы наверняка увидите следы Караваджо, который, как известно, повлиял на многих голландских художников», — объяснил директор музея Станислав Ткаченко.

Подчеркнуть эффект, производимый выставкой, помогают экспозиционные решения — в Александровском зале натянули пурпурные драпировки, оставили много открытого пространства. А на потолках подвесили необычные люстры, тень от которых образует причудливые очертания голландской мельницы.

Картины в жанре марины, анималистики, натюрморта и баталий перед выставкой получили настоящий косметический уход. Порядка 25 работ прошли реставрацию и обрели новые рамы. Сотрудники музея отмечают, что картины заново «вспыхнули» благодаря новой «одежде».

«Отличительная черта голландцев — их огромное жизнелюбие, особое отношение к жизни. Они не чураются каких-то сюжетов — например с пирушками, попойками. Нужно приходить, смотреть, выбирать то, на что будет отклик, — в истории искусств нет конкретной инструкции, что можно отнести к шедеврам, а что нет», — поделилась куратор выставки, специалист по западноевропейской живописи Наталья Махновская.

Выставка будет работать до конца июля. Всех челябинцев зовут на торжественное открытие уже завтра, 18 мая.

Возрастное ограничение 12+