В Челябинске подвели итоги проекта исторической памяти Танкограда

Студенты-экскурсоводы представили собственные маршруты и экскурсии

Сегодня, 1 июня, легендарный Челябинский тракторный завод отмечает 91‑й день рождения. Накануне в музее ЧТЗ подвели итоги проекта исторической памяти Танкограда «Дорогами подвига», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Проект стартовал в октябре прошлого года при поддержке гранта губернатора Челябинской области. Целью программы была подготовка молодого поколения экскурсоводов, которые будут рассказывать про исторические объекты Челябинска, связанные с Великой Отечественной войной и послевоенными десятилетиями.

«Радостно, что есть возможность поддерживать такие проекты, действительно важные, актуальные в наше время. Благодаря им молодые могут узнать историю Челябинска и рассказать своим ровесникам, друзьям о подвиге города трудовой доблести»,

— говорит главный специалист отдела развития институтов гражданского общества правительства Челябинской области Ксения Рахманина.

Подготовка экскурсоводов была поэтапной и включала обучающий и практический этапы. Молодые экскурсоводы разработали и защитили перед жюри свои авторские маршруты. Три лучших маршрута были воплощены в жизнь.

«Около месяца мы разрабатывали собственные экскурсии. Вот у нас девочки рассказывали про танки. У них называлась экскурсия „Танковое королевство“. Лично моя экскурсия называлась „Культура ЧТЗ. Исторические краски“. Я рассказывала про культуру и быт заводчан, чем они занимались в свободное от работы время. В моей экскурсии упоминаются парк Терешковой, Дворец культуры и театр ЧТЗ, а также фабрика‑кухня»,

— рассказала студентка 4‑го курса Челябинского государственного института культуры Юля Люкшина.

В рамках проекта были созданы пять туристических маршрутов и 12 экскурсий, их посетили около 120 человек. 15 студентов приобрели практические навыки в экскурсионной деятельности. Им вручили сертификаты, которые помогут в дальнейшей работе.

«В музее ЧТЗ было три экскурсовода, а теперь добавились еще 15 человек. И все мы будем говорить о заслугах нашего Танкограда. Я горжусь тем, что наши студенты понесут историю в массы. Очень хочется, чтобы молодые люди учились разговаривать со своим родным городом»,

— отметила директор выставочного комплекса ЧТЗ Надежда Дида.

Напомним, ровно 91 год назад, 1 июня 1933 года, был запущен легендарный Челябинский тракторный завод. В тот день с конвейера вышел первый «боеспособный» трактор «Сталинец». А в годы войны ЧТЗ изготовил для фронта 18 тысяч танков. Сегодня на предприятии работают почти пять тысяч человек.