В Челябинске почтили память южноуральских воинов-интернационалистов

К памятнику «Доблестным сынам Отечества» возложили цветы и венки

Сегодня, 15 февраля, в Челябинске и всей области почтили память южноуральцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Представители регионального правительства, администрации Челябинска, ветеранских объединений и многие другие возложили цветы и венки к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее Славы, передает ИА «Первое областное».

«Мы преклоняемся перед светлой памятью наших соотечественников, которые с честью и достоинством выполняли свой воинский долг вдали от родной земли. Их мужество и героизм — пример для подражания и навсегда останутся в наших сердцах. Память о них священна, и наш долг — передать ее будущим поколениям», — сказал замгубернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Цветы к памятнику также возложили председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, зампредседателя правительства региона Маргарита Павлова, представители региональных и муниципальных органов власти, общественных и ветеранских объединений, участники боевых действий, военнослужащие, члены семей погибших воинов и жители Челябинска.

Напомним, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества установлен в честь вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.