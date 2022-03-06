Сегодня, 6 марта, в Челябинске отметили Масленицу. Праздничные гулянья прошли в городском саду имени Пушкина, ЦПКиО имени Гагарина, в «Саду Победы» и в парке «Металлург». Свой праздник организовал и медиахолдинг «Первый областной»: тематические концерт и фотозона были организованы в Сквере искусств на набережной реки Миасс. Самые яркие моменты проводов зимы — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

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В Сквере искусств медиахолдинг разместил большую фотозону в виде русской печи. Рядом с ней фотографировались и взрослые, и дети. Фото на память возле традиционной печки сделали после небольшого концерта и юные артисты.

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В парке имени Гагарина устроили традиционные конкурсы: борьбу мешками, перетягивание каната, кулачные бои. Не упустили мужчины возможность и залезть на ярмарочный столб. Для юных посетителей парка провели несколько разных мастер-классов. Чучело в этом году сжигать не стали из-за сильного ветра.

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Весело прошли масленичные гулянья и в городском саду имени Пушкина.

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Однако и там чучело в этот раз не сожгли.