В Челябинске отпраздновали Масленицу: фоторепортаж

Свои проводы зимы организовал и медиахолдинг «Первый областной»

Сегодня, 6 марта, в Челябинске отметили Масленицу. Праздничные гулянья прошли в городском саду имени Пушкина, ЦПКиО имени Гагарина, в «Саду Победы» и в парке «Металлург». Свой праздник организовал и медиахолдинг «Первый областной»: тематические концерт и фотозона были организованы в Сквере искусств на набережной реки Миасс. Самые яркие моменты проводов зимы — в фоторепортаже ИА «Первое областное».





В Сквере искусств медиахолдинг разместил большую фотозону в виде русской печи. Рядом с ней фотографировались и взрослые, и дети. Фото на память возле традиционной печки сделали после небольшого концерта и юные артисты.







В парке имени Гагарина устроили традиционные конкурсы: борьбу мешками, перетягивание каната, кулачные бои. Не упустили мужчины возможность и залезть на ярмарочный столб. Для юных посетителей парка провели несколько разных мастер-классов. Чучело в этом году сжигать не стали из-за сильного ветра.







Весело прошли масленичные гулянья и в городском саду имени Пушкина.







Однако и там чучело в этот раз не сожгли.