В Челябинске отпраздновали День пограничника

В городе прошли различные мероприятия

Сегодня, 28 мая, в Челябинске отпраздновали День пограничника. Возложение цветов, праздничный концерт и награждение служебной собаки — в объективе фотокорреспондента ИА «Первое областное» Дмитрия Сопильняка.

На Аллее Славы состоялись торжественный митинг и возложение венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь». Участие в мероприятиях приняли как действующие военнослужащие, так и ветераны погранвойск.







Развлекательные мероприятия прошли почти во всех городских парках Челябинска. Например, в парке имени Гагарина для пограничников устроили праздничный концерт. Со сцены военнослужащих поздравили не только творческие коллективы, но и председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей муфтий Ринат Раев:

«Хотелось бы поздравить всех пограничников с нашим общим праздником и 104 годовщиной образования пограничной службы. Как не выбирают своих родителей, так не выбирают и Родину. Это все дано по предопределению Всевышнего, поэтому охранять рубежи нашей страны является священным долгом»,— подчеркнул Ринат Раев.

Не обошлось сегодня и без награждений. Диплом и жетон «За отличие в службе» получил служебный пес по кличке Евгард: он выявил наркотики, перемещенные через государственную границу.







Однако праздничная программа еще не завершена. В 22:00 в парке культуры и отдыха имени Гагарина состоится кинопоказ под открытым небом. Для зрителей покажут фильм «Пограничный пес Алый».