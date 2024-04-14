В Челябинске отметили День защиты людей

На площади Революции прошла выставка спецслужб, которые каждые день спасают южноуралцьев

В воскресенье, 14 апреля, в центре Челябинска прошла выставка специальных служб, которые каждый день спасают южноуральцев. Мы предлагаем вам посмотреть на это мероприятие глазами фотокорреспондента ИА «Первое областное» Дмитрия Сопильняка.

Свои экспозиции южноуральцам представили более 30 организаций. Среди них — поисково-спасательная служба, Россоюзспас, врачи, пожарные, полиция, юристы, благотворительные организации, «Лиза Алерт» и многие другие.

«Главный смысл нашего праздника — чтобы люди знали имена людей, которые их защищают по своей профессии и по велению сердца, чтобы знали, куда можно обратиться в различных жизненных ситуациях», — рассказала PR-директор компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева.

Напомним, праздник придумали три года назад в Челябинске, но он имеет все шансы стать общероссийским. Через неделю аналогичный праздник проведут в Вологде, а через две — в Норильске.