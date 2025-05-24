В Челябинске отметили День славянской письменности и культуры

Областной праздник прошел на площадке у Христорождественского собора

Сегодня, 24 мая, в Челябинске на площадке у кафедрального собора Рождества Христова развернулись гулянья по случаю празднования Дня славянской письменности и культуры. В этот же день в храме состоялось торжественное открытие Музея истории христианского искусства. Самые интересные моменты праздника запечатлела фотограф ИА «Первое областное» Людмила Ковалева.

Экспозицию раннехристианского искусства открыл ключарь Христорождественского собора, протоиерей Игорь Шестаков.

«Символично, что музей открывается именно в этот день. Экспозиция будет постоянной, и это только первый шаг: аналогичная галерея откроется и в верхнем храме собора. В полноте будет представлено христианское искусство от ранних образцов в нижнем храме до высокого искусства Византии в верхнем храме собора», — рассказал Игорь Шестаков.



Не менее интересно было и на площадке у собора: там развернулась выставка-ярмарка «Во славу русских традиций». Там же проводили различные мастер-классы. Например, можно было научиться каллиграфии и даже иконописи. Для детей также подготовили праздничную программу.





После начался концерт творческих коллективов. Пели, конечно же, о России. Посмотреть небольшой фрагмент выступления можно в нашем телеграм-канале.







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