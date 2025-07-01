В Челябинске открылся «Музей Эпох» с экспонатами XX века

Здесь представлены уникальные интерьеры челябинских квартир

В Челябинске на площадке Галереи ценностей и ремесла «Историст» открылся «Музей Эпох», где собрались интерьеры домашнего быта горожан на протяжении всего XX века.

Четыре зала музея демонстрируют быт горожан в довоенное время, 50—60-е, 70—80-е и 90-е — нулевые годы. Экспонаты собраны с блошиных рынков, онлайн-площадок, из сохраненных интерьеров квартир врача Иды Марковны Мирковской и краеведа Бориса Тимофеевича Уткина, а также пожертвованы челябинцами.





«На протяжении полутора лет мы с командой собирали и реставрировали экспонаты. Музей — о том, как глобальные события: война, индустриализация, перестройка — входили в челябинские дома. О том, как люди в любую эпоху любили, растили детей, верили в лучшее. Но главное — он позволяет нам сохранить мельчайшие детали быта, чтобы молодежь понимала: история не из учебника, а жизнь наших предков», — отметила хозяйка галереи ценностей и ремесла «Историст» Елена Золина.

Гостями торжественного открытия стали первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина, директор АНО «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» Ирина Чиркова, Генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров.





«В самом названии Челябинской области заложено слово „человек“, и область начинается с человека и его мечты. Благодаря команде проекта, галерее «Историст» и лично Елене Золиной мы видим, как по эпохам эта мечта формировалась. В прошлом году командой был реализован громкий проект мозаичного панно „Яркий след“ в арке на улице Коммуны, где взгляд аудитории был направлен на внешнюю среду»,— сказала Ирина Чиркова.

Музей был создан не только руками профессионалов, но и школьников, студентов и жителей города. Экспонаты на площадке позволяют посетителям на время вернуться в прошлое, во времена детства. Некоторые предметы, такие как печатная машинка, уже не используются. Другие же — фотоаппарат, весы, календарь — настолько трансформировались, что новому поколению надо объяснять их назначение.





«В народном музее собраны не просто экспонаты, а вещи наших родителей, предметы нашего детства — все то, что создает неповторимую атмосферу», — поделилась главный художник проекта Евгений Мигачева.

Пространство «Музей эпох» будет открыто все лето для бесплатного посещения по предварительной записи (0+).

Напомним, по мотивам истории города также был создан творческий проект мозаичных полотен о военной истории города и ЧТЗ (0+). Увидеть его можно в ДК ЧТЗ.