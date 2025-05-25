В Челябинске открыли стелу «ЖИВИ» в память о пропавших детях

Поисковый отряд «Лиза Алерт» напоминает о том, что чужих детей не бывает

Сегодня, 25 мая в День пропавших детей на улице Кирова в Челябинске появилась стела памяти «ЖИВИ». Этот проект осуществлен поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» и Гильдией кузнецов России, передает журналист ИА «Первое областное».

Найден. Жив.

Это заветные слова, как для волонтеров отряда, так и для тех, кто потерял своих близких. К сожалению, услышат их не все. Дети гибнут и пропадают без вести. Безмолвной тенью остаются образы тех малышей и подростков, о которых многие годы ничего не известно.













Согласно статистике отряда «Лиза Алерт» по всей России с момента основания отряда и по настоящее время всего поступило 63 526 заявок о пропаже детей. Найдены живыми 58 452 ребёнка. Найдены, погибли 1014 детей.

За 2024 год по России на телефон горячей линии отряда «Лиза Алерт» поступило 10 769 заявок. Из них найдены живыми 9993. Найдены, погибли 97 детей.

В Челябинской области за 2024 год поступило 118 заявок о пропаже детей. Из них найдены живыми 101 ребенок. Шесть детей погибли. К счастью, сегодня, в Челябинской области нет неотработанных заявок о пропавших детях.

«Сегодня в Международный день пропавших детей мы открываем стелу „ЖИВИ“. Это символ веры в то, что пропавшие дети живы, и обязательно вернуться домой. Идея создания объекта родилась в 2023 году у руководства отряда, а воплотить задумку помогла Гильдия кузнецов. Один из руководителей Гильдии — участник нашего поискового отряда. В 2024 году стелу установили в Москве. Настраиваемся на то, что такая стела появится во всех 64 регионах присутствия нашего отряда. Была продела колоссальная работа. Огромное спасибо нашим спонсорам и администрации Калининского района за поддержку», — сказала руководитель пресс-службы челябинского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Татьяна Кайзер.

В арт-инсталляции «ЖИВИ» две металлические панели, покрытые каплями — символ слез — и фигуры двоих детей, уходящих вдаль. Их силуэты превращаются в птиц в знак того, что малыши, как птицы, когда-нибудь обязательно вернутся домой.





Присмотрись

Сегодня на открытии стелы волонтеры отряда раздали горожанам листовки с напоминанием о том, что в других регионах России продолжается поиск пропавших детей. От историй их исчезновения кровь стынет в жилах: «ушел из дома, поругавшись с мамой. Прошло уже пять лет», «был с родителями на „тихой охоте“ в лесу, уже 12 лет о его местонахождении ничего неизвестно», «в 1,5 года ушла за ворота частного дома, пока родители были заняты хозяйством. Сейчас ей было бы уже 10 лет».

















Не проходите мимо чужого ребенка, если вы видите, что он нуждается в помощи взрослого, даже если он вас не просит помочь. Возможно, именно вы станете той спасительной рукой, которая уведет ребенка от беды.

«Я хочу сказать огромное спасибо отряду за то, что он делает. Безусловно, любые поиски хочется, чтобы завершились двумя буквами „НЖ“, но не всегда так происходит. Иногда поиски не закрываются. Но за то, что отряд за семь лет, мне кажется, перерос в полк, огромное спасибо. Я надеюсь, что она как раз для тех взрослых, которые гуляют по городу Челябинску. Чтобы каждый день они помнили о том, что чужих детей не бывает. И пусть они не пропадают», — сказал вицэ-мэр Челябинска, волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Авдеев.



Один из создателей стелы, также участник отряда Евгений Лученок отметил, что волонтеры сами за 10 дней облагородили место установки стелы.

«За 10 дней, с нуля люди без опыта сделали такую красоту. А стелу доделывали ночью, под снегом и дождем, помогая кузнецу. Со своей болгаркой и сварочным аппаратом мы это сделали», — произнес Евгений Лученок.





В завершении открытия горожане возложили к стеле цветы и мягкие игрушки.