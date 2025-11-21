В Челябинске открыли 17‑метровый памятник Собору Архистратига Михаила

Это первый в стране монумент, посвященный небесному воинству

В Челябинске открыли первый в России монумент, посвященный Собору Архистратига Михаила и небесному воинству. Скульптурная композиция олицетворяет духовность и победу добра над злом. В освящении памятника, помимо духовенства, приняли участие уральский полпред президента Артем Жога, губернатор Алексей Текслер, множество горожан, в том числе корреспонденты ИА «Первое областное». И все они были едины в оценке того, насколько актуально и символично именно сегодня появление в Челябинске подобного монумента.

На гранитном постаменте — фигуры семи архангелов, на их крыльях — покрытый сусальным золотом шар, на котором возвышается Архистратиг Михаил, один из высших ангелов, поборник славы Божией и главный противник диавола. Церковь почитает Архистратига Михаила как непоколебимого защитника веры.

«Эта скульптурная композиция фактически завершает архитектурный ансамбль кафедрального собора Челябинской митрополии. Сегодня наши воины так же воюют со злом, как и архистратиг Михаил делал это вместе со своим воинством, и мы желаем нашим воинам победы», — отметил, приветствуя гостей, губернатор Алексей Текслер.

О символичности события говорил также митрополит Челябинский и Миасский Алексий:

«Даже лет пять назад было сложно представить, что здесь, в нашем городе Челябинске, мы будем открывать памятник покровителю верующих. И наверное, это очень символично, что именно в городе Челябинске, который, знаете, еще совсем недавно славился своими атеистическими традициями, мы сегодня прославляем и открываем памятник Архистратигу Божию Михаилу и прочим Небесным Силам бесплотным. Это вселяет надежду на то, что поменялось что-то в нашем сознании, в наших сердцах. А испытания, которые сегодня проходит наше Отечество, — они к большей славе России и к большей славе Божией».

На открытии и освящении памятника присутствовал его автор — скульптор Алексей Щитов. Он признался, что монументальное искусство накладывает на автора особую ответственность, поскольку, в отличие от других видов искусства, его творение невозможно игнорировать — оно становится частью городской среды не на один день или год.

«Ответственность тем больше, когда ты делаешь памятник не какому-то конкретному человеку — полководцу или великому писателю, а представляешь образы архангелов!..» — заметил Алексей Щитов.

Он, кстати, приоткрыл еще один нюанс относительно памятника: внутри 17-метрового постамента расположена небольшая часовня, куда можно зайти и помолиться.

Отметим, монумент создан при поддержке Русской медной компании, которая с 2016 года активно участвует в возведении, отделке и благоустройстве кафедрального собора.

P.S. И небольшое, почти случайное, наблюдение. Губернатор Алексей Текслер заметил, что юный помощник, державший подсвечник на холодном ветру голыми руками, замерз, и отдал ему свои перчатки.