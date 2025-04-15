В Челябинске открылась выставка с реликвиями времен Великой Отечественной

Ее собирали преподаватели ЧГИКа

В Челябинском институте культуры сегодня открылась необычная выставка к 80-летию Победы. Ее экспонаты — семейные реликвии преподавателей вуза и артефакты времен Великой Отечественной из частной коллекции Вячеслава Подшумляка. Какие раритеты хранятся в челябинских семьях, узнал наш корреспондент.





Экспонаты выставлены в научной библиотеке института культуры. Выставка делится на две зоны: фронт и тыл в годы Великой Отечественной. Объединяет экспонаты макет Рейхстага, который создавали студенты вуза, и Знамя Победы.





«Мой дед иногда собирался с ветеранами и вспоминал о войне. Прошло время, и я понимаю, что нужно было записывать за фронтовиками — у каждого из них была своя уникальная история. Сложно переоценить такую выставку, она очень нужна, потому что через предметы мы можем понять то время и узнать историю, которой мы гордимся», — отметил министр культуры Алексей Бетехтин.





Среди экспонатов выставки — сохранившиеся ордена фронтовиков, которые хранятся в семейных коллекциях, модели танков и машин, газеты сороковых, оружие. Важной частью стали вещи тыловиков: чемоданчики и скальпели врачей, работавших в эвакогоспиталях, парики и музыкальные инструменты актеров, игравших в театрах Челябинска в годы войны.

«По таким выставкам мы можем сейчас судить о том, что происходило в годы Великой Отечественной войны. Очень важно сохранять эту память, потому что мы видим, как наши враги переписывают историю. Важно сохранить документальную четкость, вещи, которые не только хранят в себе дух и воспоминания, но и говорят о том, какой ценой далась нам эта победа», — подчеркнула замгубернатора Маргарита Павлова.





Для открытия выставки студенты подготовили целое театральное представление: вот девушки в черных одеждах повязывают на голову платки, подражая работницам с советских плакатов. Вот перед нами поют знаменитую «Катюшу». И тут же солдаты в госпитале поют и надеются на Победу. Кстати, на месте института в годы войны располагался эвакогоспиталь № 1722 для тяжелораненых. Через руки врачей прошли тысячи бойцов со всего Советского Союза.





Экспозиция (0+) будет работать до 30 июня.