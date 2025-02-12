В Челябинске открылась выставка Михаила Шемякина

Художник поднял тему символизма в искусстве

В Международном институте дизайна и сервиса на Северо-Западе Челябинска открылась выставка художника и скульптора Михаила Шемякина. Собрание «Рука в искусстве» — лишь часть авторского проекта-исследования искусства через репродукции знаменитых картин. К прекрасному прикоснулся фотокорреспондент ИА «Первое областное».





«Я надеюсь, что когда-нибудь у нас с вами будет возможность лично познакомиться с Михаилом Шемякиным. Это моя мечта, скажу честно. Я вдохновлялась всю жизнь этим великим человеком, художником, мастером, абсолютно неоднозначной фигурой. Он проделал такую удивительную работу, как „Воображаемый музей“. Не всем дано объяснять искусство, не всем дано показать его смысл, а именно в этом и есть предназначение настоящего искусства», — сказала на открытии выставки общественный деятель Ирина Текслер.

Анализ и уникальную научную классификацию символов в произведениях различных видов искусства Михаил Шемякин проводил практически 60 лет. За время работы над проектом «Воображаемый музей» художник собрал и проанализировал 3 миллиона репродукций, проработал 700 тем. Одной из таких тем стало изображение руки.





Ладони в искусстве появлялись с самой первобытности, когда человек оставлял на скалах свои отпечатки. Эти следы и подписи дошли и до наших дней. Позже руки, пальцы, ладони стали знаками и в разных религиях, будь то христианство или буддизм. Одну только знаменитую фреску Микеланджело «Сотворение Адама» многие знают по изображению почти соединяющихся пальцев Бога и Адама.





А еще на руке разрабатывались ранние системы обучения музыке, арифметике, системы определения времени дня и календаря, по руке гадали на будущее.





В Челябинск привезли работы, в которых как раз раскрывается значение этого образа в искусстве с древнейших времен по настоящее время. Поэтому зрители видят не только репродукции знаменитых полотен, но и работы современных художников.





Ректор Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин отметил, что выставка открывает большие возможности для студентов, которые могут прикоснуться к мировому культурному наследию.





Выставка (16+) будет открыта до 13 апреля. За это время челябинцам докажут, что в привычном и знакомом искусстве есть место науке, а также проведут мастер-классы и квесты по экспозиции.



