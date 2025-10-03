В Челябинске открылась фотовыставка, посвященная истории нагайбаков

Также здесь представлены предметы быта, книги и образцы народного творчества

В Челябинске в Публичной библиотеке открылась фотовыставка, посвященная истории южноуральских нагайбаков. На ней, помимо фотографий, представлены предметы быта, книги и образцы народного творчества. Также состоялись выступления народных творческих коллективов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

С приветственным словом к участникам выставки обратился начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.

«Сегодня в Публичной библиотеке мы открываем выставку, куда вошли фотографии и другие материалы, посвящённые нагайбакам. Это уникальный малочисленный народ, который проживает только на территории Челябинской области. Я уверен, что жители и гости региона с удовольствием познакомятся с этой выставкой, побольше узнают про нагайбаков», — сказал Дмитрий Семенов.





Как отметила на открытии выставки директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская, живем мы все в многонациональной стране, и наш край — не исключение.

«Нагайбакский народ очень небольшой по численности, но с удивительной самобытной культурой. Если ты знаешь историю своего края, историю народа, если ты чтишь традиции, значит, растешь достойным гражданином»,

— считает она.

На выставке презентовали книгу «История семьи Васильевых», о которой подробнее рассказал потомок рода Михаил Васильев:

«Очень сильные эмоции! Разом нахлынуло то, что я осознал, что чистокровный нагайбак. Вспомнил свою судьбу и свое село, где я родился...», — сказал Михаил Васильев.





О важности сохранения языкового наследия и изучения родного языка в школах говорили на выставке.

«Ввели в школах несколько классов, которые факультативно будут изучать нагайбакский язык. Мы пацанами росли, у нас дедушка и бабушка были носителями языка. Они разговаривали на своем языке. И мы, естественно, с ними разговаривали еще. А вот сейчас уже есть сложности у молодежи», — говорят нагайбаки старшего поколения.





К слову, среди посетителей выставки — много молодежи, которая с уважением относится к традициям и чтит их.