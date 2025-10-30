В Челябинске открылась фотовыставка к 45-летию легендарного ансамбля «Урал»

На 40 планшетах — творческий путь и легендарные номера

Сегодня, 30 октября, на Алее Славы в Челябинске открылась планшетная выставка «Урал: 45 лет на сцене», приуроченная к юбилею легендарного ансамбля. В основе экспозиции — яркая история коллектива через фотографии и архивные документы. Журналисты Первого областного медиахолдинга побывали на открытии выставки.





Сквозь кадры, запечатлевшие дух русской пляски, посетители могут увидеть творческий путь «Урала» — от больших побед и гастролей по всему миру до творческих поисков и неизменной любви публики.





На 40 планшетах — «золото» ансамбля — легендарные номера: «Юла», «Барыня», игрища уральских казаков «Бышенька». На них показано, как виртуозы «Урала» танцем передают жизнь региона.





Экспозиция структурно разделена на тематические блоки. Отдельные планшеты рассказывают о предшественнике ансамбля — коллективе братьев Карачинцевых «Скоморошина! Уральская!», об основателе «Урала» Викторе Карачинцеве и легендарных руководителях коллектива.





В создании выставки использованы работы челябинских фотографов — Надежды Пелымской, Людмилы Ковалевой, Татьяны Гришай, Алексея Гольянова, а также материалы из архива филармонии.





Открытие экспозиции — первое событие в череде праздничных мероприятий, посвященных юбилею ансамбля.