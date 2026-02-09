В Челябинске около 500 участников собрали соревнования «Лед надежды нашей»

Юные конькобежцы пробежали 50‑ и 100‑метровые дистанции, а напутствовала их Ольга Фаткулина

Челябинск присоединился к всероссийским массовым состязаниям по скоростному бегу на коньках «Лед надежды нашей». На стадионе «Инга» около 500 юных конькобежцев пробежали символические дистанции 50 и 100 метров, посетила состязания в качестве почетного гостя наша титулованная спортсменка серебряный призер Олимпийских игр — 2014 в Сочи Ольга Фаткулина, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» прошли в разных уголках страны и Челябинской области. В нашем регионе главный забег прошел 7 февраля в южноуральской столице на стадионе «Инга». В этом году на старт массовых соревнований заявились около 500 юных спортсменов.

Участники в зависимости от возрастной категории пробежали дистанции 50 и 100 метров. На церемонии открытия их напутствовали исполняющий обязанности заместителя министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, руководитель региональной Дирекции спортивных мероприятий (оператор комплекса ГТО) Елена Еремеева и серебряный призер Олимпийских игр — 2014, многократная чемпионка России Ольга Фаткулина.

«Дорогие наши ребята, будущие звезды конькобежного спорта и их родители. Очень радостно видеть вас здесь в таком большом количестве. Приятно, что вы поддерживаете традиции этих соревнований, ведете активный и здоровый образ жизни. У нас действительно конькобежный регион. Символично, что эти состязания проводятся в День зимних видов спорта. Поздравляю вас с этим праздником, желаю вам быстрых секунд и хорошего настроения», — отметила Елена Еремеева.

В центре внимания была, конечно же, Ольга Фаткулина. Она пришла на мероприятие не одна, а со всей семьей — с супругом и дочкой Оливией. Компанию им составил забавный песик по имени Шон.

Спортсменка была нарасхват: юные спортсмены постоянно подходили к ней и просили сфотографироваться или дать автограф.

«Мальчишки и девчонки, вы все — большие молодцы! Наверняка кто-то из вас в будущем станет большим чемпионом. Но даже если не получится выиграть крутые соревнования — это не главное. Важно, что вы все занимаетесь спортом. Трудитесь и никогда не сдавайтесь. Не опускайте нос, верьте в себя и держите хвост пистолетом. Все у вас получится», — обратилась к юным конькобежцам на церемонии открытия мероприятия Ольга Фаткулина.

Спортсменка вспомнила, что когда-то и сама принимала участие в подобных состязаниях — на открытом воздухе, в жгучий мороз. Говорит, что это стало большим для нее событием. Бегать на льду в городском бору в окружении реликтовых сосен — это не забывается.

Победители и призеры состязаний получили медали и дипломы Минспорта РФ, а все участники — небольшие призы и подарки. Напомним, что массовые состязания «Лед надежды нашей» в РФ проходят ежегодно в начале февраля в рамках государственной программы «Спорт России». Она направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян.