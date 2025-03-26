В Челябинске объявили имена лауреатов «Золотой лиры» — 2025

Премию за развитие культуры и искусства получили 13 человек

Ежегодно в Челябинске вручают премию «Золотая лира» тем, кто внес свой вклад в развитие искусства. Традиционно выбирают работников театров, библиотек, музеев, а также музыкантов, художников и танцоров. В 2025 году лауреатами стали 13 человек, их имена огласили на торжественной церемонии в зале органной музыки «Родина». За вручением наблюдал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

В этом году премия проходит в 20-й раз, ее учредили в 2006 году к 270-летию Челябинска. Всего за время проведения награду получили 213 человек. В этом году церемония прошла в День работника культуры.

«Я хочу поздравить всех работников культуры с профессиональным праздником. Каждый год премия „Золотая лира“ собирает наших любимых музыкантов, работников библиотек, архивов и многих других людей, которые сделали большой вклад в развитие культуры и искусства Южного Урала», — отметила общественный деятель Ирина Текслер.

С 2025 года премию для работников культуры увеличили до 50 тысяч рублей. По словам Алексея Лошкина, это сделали, потому что поддержка и развитие человеческого капитала на Южном Урале — главная ценность для города.

«Мы понимаем, насколько важным является показывать Челябинск не только промышленным центром и городом заводов, машин, станков, но и представлять его культурные традиции. У нас прекрасные люди, традиции, замечательные перспективы. И люди искусства всегда являлись нашим достоянием», — отметил глава Челябинска.

Так, за вклад в развитие культуры премию получила краевед и ветеран государственного архива области Галина Кибиткина. Среди литераторов наградили поэта Зинаиду Дуванову, за сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел — специалиста центра народного творчества Екатерину Черкасову. В номинации «Музыкальное искусство» выбрали Ольгу Селезневу — главного дирижера и худрука камерного хора имени Михальченко.

«Я чувствую себя немножко непривычно: на этой сцене я обычно стою ко всем спиной и „разговариваю“ руками. Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто меня поддерживает, а это любимый город, любимая филармония, мой любимый коллектив, которым я удостоена чести руководить», — произнесла Ольга Селезнева со сцены.

Среди библиотекарей отметили заведующую детской библиотекой № 3 имени В. Кузнецова Галину Пильникову, из театралов — преподавателя Института искусств имени Чайковского Наталью Партолину. Также премию получили художница Ольга Гладышева (пластическое искусство и дизайн), сотрудник архива Егор Казаков (музейное дело и краеведение), балетмейстер Евгения Павлова (хореографическое искусство), педагог дополнительного образования Елена Карабешкина (культурно-досуговая деятельность), преподаватель детской школы искусств № 1 Нина Украинцева (дополнительное образование).

Лауреатом в номинации «Талантливая молодежь» стал замдиректора Центра историко-культурного наследия Челябинска Василий Деркач, а среди воспитанников школ искусств лучшим признали Тимофея Ратнера — ученика шестого класса предпрофессиональной программы «Духовые и ударные инструменты».