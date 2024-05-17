В Челябинске обсудили роль высшего образования в формировании духовно-нравственных ценностей

Участниками профильной секции Славянского собора стали ректоры вузов, депутаты и духовенство

В Челябинске ректоры вузов, представители законодательной власти и Церкви обсудили роль высшего образования в формировании духовно-нравственных ценностей гражданина России. Заседание секции с таким названием состоялось в пятницу, 17 мая, в рамках XXII Славянского научного собора «Урал. Православие. Культура», передает корреспондент ИА «Первое областное».



По мнению участников, тема секции стала еще более актуальной с началом специальной военной операции.





По мнению сенатора Маргариты Павловой, решение проблемы начинается с ее осознания.

«Последние 100 лет мы жили под влиянием западной идеологии, которая постепенно разрушала все те принципы, на которых строилась наука, наше высшее образование. Здесь мы должны держать курс на суверенитет, на суверенную науку. А последние два года показали, что у нас очень богатая страна, у нас много собственных ресурсов и потенциала», — комментирует Маргарита Павлова.





Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер считает, что в этом вопросе важна системность.

«Важно выстроить системность в воспитании духовно-нравственных ценностей нашей молодежи. Само по себе любое образование в эту сферу самостоятельно ничего привнести не может. Мы должны начинать воспитывать скрепы с детства. Это один из способов», — отметил Олег Гербер.





Митрополит Челябинский и Миасский Алексий считает, что задача высшего образования — не только дать человеку знания, но и сформировать его как личность.

«Дать необходимые нравственные ориентиры и духовные точки опоры. Важно, чтобы молодые люди опирались на духовные ценности», — сказал митрополит.

Перед началом обсуждения участникам мероприятия представили выставочную экспозицию «Русь заповедная» из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств, а также фотовыставку «Сила в вере» фотографа Сергея Коляскина, не раз бывавшего в зоне СВО.