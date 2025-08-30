В Челябинске новый хоккейный сезон открыли фестивалем Traktor Winline Fest

Болельщикам «черно-белых» представили игроков сезона 2025/2026

Сегодня, 30 августа, в парке имени Гагарина в Челябинске прошел традиционный предсезонный фестиваль Traktor Winline Fest. Болельщикам представили обновленный состав команды, а также все желающие могли пообщаться с хоккеистами, передает ИА «Первое областное».

Для гостей фестиваля организовали множество активностей: игры, в том числе виртуальные, фотозоны, мастер-классы.

Хоккеисты клуба «Трактор» охотно фотографировались с поклонниками и раздавали автографы.

Те, кто пришел послушать Клаву Коку и группу «Триагрутрика», сразу же начали занимать места у сцены.

Главным событием фестиваля стала презентация обновленного состава клуба на сезон 2025/2026. Имена новичков, которые будут бороться за Кубок Гагарина, назвали преданные поклонники клуба.

После болельщиков и хоккеистов поприветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выразил уверенность в том, что парни сделают все, чтобы завоевать Кубок Гагарина. А еще рассказал, почему в этом году фестиваль решили провести именно в парке Гагарина.

«Это место уже полюбилось нам, потому что мы смотрели здесь финалы прошлого сезона. Я верю в символизм, в то, что здесь „Трактор“ наберет такую скорость, чтобы сделать все для победы! Поехали!»— дал старт сезону Алексей Текслер.

Хедлайнеров фестиваля — группу «Триагрутрика» и Клаву Коку — многотысячная толпа приветствовала громкими аплодисментами.

Накануне «Трактор» выиграл домашний предсезонный турнир, завоевав Кубок губернатора. Алексей Текслер поздравил хоккеистов, отметив, что в предстоящем сезоне перед командой стоят амбициозные задачи.