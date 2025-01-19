В Челябинске не оскудевает очередь к ледяным купелям

В народно-экстремальных обрядовых купаниях приняли участие уже более 4 тысяч челябинцев

Крещенские купания, которые стартовали накануне, в сочельник, продолжались всю ночь и продлятся до четырех часов дня сегодня, 19 января. У купелей на Шершнях, Смолино и Первом озере дежурят медики и спасатели, но их помощь пока не потребовалась. За народно-экстремальным обрядом и его участниками этим морозным утром — а было около минус 15-ти — наблюдал наш фотокорреспондент на озере Смолино, у храма «Утоли моя печали».

Если раньше свою удаль показывали, в основном, мужчины, то в последние годы у иорданей (и в них) все чаще можно наблюдать представительниц прекрасной половины человечества.

Кто-то осторожничает – все-таки вода ледяная!

А некоторые бесшабашно ныряют с головой, не забывая осенять себя крестным знамением даже под водой.

Третьи предпочитают просто умыться или набрать бутылочку воды прямо из иордани.

А в храме в это время уже раздают святую воду. Считается, что освященную особым чином, ее можно хранить годами, умываться и даже пить.

Кстати, в храмах просят удалять этикетки с бутылей, с которыми вы идете за асиагмой.

Материал создан ИА «Первое областное»