В Челябинске наградят молодых участников торжественного построения в День Победы

Марш проходил под ледяным ливнем, но ни один человек не отказался от участия

Студенты, учащиеся и юнармейцы Челябинска, которые принимали участие в торжественном построении сил Челябинского гарнизона в день 79‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, получат региональные награды, сообщил вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин.

Чествование начали со студентов юридического колледжа, девушки которого произвели фурор в день построения: в тонких форменных рубашках они провели под холодным дождем около двух часов, но ни одна из расчета не отказалась от участия в параде.

«Несмотря на холод и проливной дождь, ребята прошли торжественным маршем, держали себя достойно, и я по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера выполняю почетную миссию поблагодарить ребят за достойное поведение, самоотверженность и терпение», — прокомментировал Алексей Фартыгин.

Благодарственные письма губернатора Челябинской области получили сегодня более полутора сотен студентов ЧЮК — и девушки, и молодые люди, а также их наставники.

В ближайшее время награды получат учащиеся других учебных заведений, участвовавшие в нынешнем параде.

«Губернатор дал поручение отметить всю молодежь за участие в торжественном построении в 2024 году», — добавил Фартыгин.

