В Челябинске наградили победителей I Всероссийского конкурса «Композиторы детям»

Гран-при завоевала композитор из Екатеринбурга

На Южном Урале в рамках Симфонического форума состоялась церемония награждения победителей I Всероссийского конкурса композиторов «Академия симфонической музыки. Композиторы детям» на премию губернатора Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Конкурс был объявлен осенью 2022 года. В нем приняли участие 47 композиторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда, Уфы, Краснодара, Саратова, Смоленска, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска.

Победителями стали восемь авторов.

Их произведения вошли в программу «Оркестровые образы», которая прозвучала накануне в исполнении детско-юношеского симфонического оркестра Детской филармонии.

В церемонии награждения приняла участие первая леди Челябинской области, общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она, в частности, отметила, что основная цель конкурса — стимулирование композиторского творчества для детско-юношеских симфонических оркестров, продвижение новых сочинений российских композиторов в области детской оркестровой музыки и укрепление имиджа Челябинской области как культурной столицы Уральского региона.

«Чтобы носить гордое звание культурной столицы, нужен комплексный подход, который сейчас внедряется губернатором. Это создание детского симфонического оркестра, это возрождение Детской филармонии, это оснащение наших школ искусств, создание таких коллективов, как детско-юношеский оркестр. И вот этот конкурс композиторов, которые написали бы именно детскую симфоническую музыку, это огромный вклад в развитие культуры и нашей области, и всей страны», — отметила Ирина Текслер.

Гран-при конкурса завоевала композитор Анна Красильщикова из Екатеринбурга с произведением «След волка» по мотивам повести Джека Лондона «Белый клык». По словам абсолютной победительницы, она узнала о конкурсе за месяц до дедлайна.

«У меня до этого были мысли о создании музыки на тему повести Джека Лондона, но именно конкурс стал толчком к созданию музыки для детско-юношеского симфонического оркестра. Недели две я вынашивала материал в голове, перечитывала книгу, которая еще в детстве впечатлила своей образностью, яркостью подачи материала. Создание партитуры заняло еще около двух недель — это очень короткий срок», — говорит композитор.

Она признается, что были и определенные сложности.

«Большое вдохновение — писать для такого состава. Но были и подводные камни: например, у оркестра не совсем классический состав, например, в струнной группе нет альтов, на момент объявления конкурса не было контрабаса, а это сразу же меняет баланс. Были нюансы в духовой группе, и при написании такой музыки нужно было учитывать эти факторы. Музыка получилась достаточно объемной, но дети справились на отлично», — отмечает победительница.

И добавляет, что «сейчас юным музыкантам предстоит „выгрываться“ в материал, все отшлифуется».

Победители I Всероссийского конкурса композиторов «Академия симфонической музыки. Композиторы детям»:

Лауреаты:

• I премия — Андрей Чернышев «Девочка со спичками» (Санкт-Петербург)

• II премия — Дмитрий Орехов «Триптих» (Санкт-Петербург)

• III премия — Дмитрий Кошелев «Странствующие Дюны» (Калининград), Павел Рукавицын Mockinpott-Suite (Воронеж)

Дипломанты:

• I степени — Лариса Долганова «Сказка про интервал» (Челябинск)

• II степени — Андрей Кротов сюита «Золотой ключик» (Новосибирск)

• III степени — Станислав Хусаинов «Сон на лешьей тропе» (Киров)

Победители получили, в том числе, премии от 50 до 300 тысяч рублей.

Добавим, концерт дал старт Симфоническому форуму, в ходе которого специалисты управлений культуры и методотделов, руководители и преподаватели ДШИ и ДМШ, ссузов и вузов в области культуры Челябинской области, художественные руководители и дирижеры детско-юношеских симфонических оркестров России обсудят вопросы взаимодействия учреждений культуры по созданию эффективных условий для профессионального самоопределения юных музыкантов.