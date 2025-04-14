В Челябинске начали копать еще один тоннель под метротрам

Проспект Победы огородили, переносят водопровод и в ближайшее время возьмутся за рельсы

Проезжую часть проспекта Победы на участке от Косарева до Краснознаменной в Челябинске закрыли для машин. Здесь начато строительство стартового котлована под будущий метротрам, одновременно идет вынос магистрального водопровода. Трамваи ходят бесперебойно, а что делать автолюбителям? Рассказываем, как объехать стройку и избежать пробок.









Как рассказал гендиректор АО «Челябинский метротрамвай» Виталий Передерий, об автомобилистах подумали заранее: вместе с Госавтоинспекцией подготовили схемы объезда — по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту, изменили режим работы 28 светофоров, а на Комсомольском проспекте временно отменили режим «выделенок» для общественного транспорта.





«По Комсомольскому проспекту выделенные полосы движения для автобусов и троллейбусов уже не действуют. Камеры, контролирующие заезд на эту полосу, отключены на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта — на все время строительства, на два года. Таким образом, штраф за выезд на „выделенку“ на данном участке не придет»,

— пояснил Передерий.





Он также рассказал, что происходит сейчас на стройплощадке:









«Ведутся работы по выносу коммуникаций, в настоящий момент уже 50 процентов магистрального водопровода вынесено. Также начато строительство стартового котлована и ограждающих конструкций».









За ограждающей конструкцией идут трамваи. Они продолжат курсировать здесь в штатном режиме все время строительства метротрама. Единственное изменение — в ближайший месяц пути сдвинут ближе к обочине.





«Переустройство предполагает, что пути будут вынесены с центральной части проезжей части на южную сторону (в направлении реки Миасс), а центр проспекта Победы будет предоставлен для устройства стартового котлована. После завершения строительства рельсы вернут на центр проспекта. Трамвай будет ходить без остановок в штатном режиме до полной интеграции в трамвайную сеть линии метротрамвая», — подчеркнул начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений Миндортранса Александр Сухоруков.